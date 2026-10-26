ANM anunță cod galben de ploi și vânt puternic în România! Ninsori și strat de zăpadă de până la 15 cm la munte - HARTA

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 26 octombrie 2026, două atenționări cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, care vor afecta șapte județe din sudul și sud-estul României. Meteorologii avertizează că vremea se schimbă și la munte, unde precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. La altitudini mari, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 15 centimetri, în timp ce vântul va avea rafale de peste 60-70 km/h pe creste.
Informarea meteorologică generală este valabilă de luni, 26 octombrie, ora 10:00, până miercuri, 28 octombrie, ora 12:00. Cele două avertizări cod galben intră în vigoare marți și vizează separat ploile abundente și vântul puternic.
Cod galben de ploi abundente în cinci județe. Unde se vor acumula până la 40 l/mp
Prima atenționare cod galben este valabilă de marți, 27 octombrie, ora 10:00, până miercuri, 28 octombrie, ora 12:00. Potrivit ANM, sunt vizate județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu, unde sunt așteptate ploi însemnate cantitativ.
În acest interval, cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat se pot acumula până la 40 de litri pe metru pătrat. Meteorologii precizează că aceste cantități se pot înregistra atât în intervale scurte de timp, cât și prin acumularea precipitațiilor pe întreaga durată a avertizării.
Pe parcursul zilei de marți, ploile vor fi prezente și în alte regiuni. În sudul și estul țării, precum și în zona Carpaților de Curbură, se vor acumula în general 10-15 l/mp, iar izolat cantitățile vor depăși 20-30 l/mp.
Cod galben de vânt puternic. Rafale de până la 70 km/h în patru județe
O a doua atenționare cod galben a fost emisă pentru județele Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași. Aceasta va intra în vigoare marți, 27 octombrie, la ora 16:00, și va rămâne valabilă până miercuri, 28 octombrie, la ora 10:00. În cele patru județe, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h. Județele Ialomița și Călărași se vor afla astfel sub incidența ambelor atenționări meteorologice, atât pentru ploi însemnate cantitativ, cât și pentru rafale puternice.
Intensificări ale vântului sunt prognozate și în afara zonelor aflate sub cod galben. Luni, acestea vor afecta îndeosebi vestul și sudul Olteniei și sudul Transilvaniei, iar marți, sudul și centrul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și Dobrogea. În aceste regiuni, rafalele vor atinge în general 40-50 km/h, în timp ce pe crestele montane vitezele vor depăși 60-70 km/h.
Ninsori la munte și strat de zăpadă de până la 15 centimetri. Zonele vizate
Informarea meteorologică emisă de ANM anunță și precipitații mixte în zona montană. Luni, 26 octombrie, la munte vor fi precipitații moderate cantitativ, cu acumulări izolate de 10-20 l/mp. Inițial, acestea vor fi sub formă de ploaie, însă la altitudini de peste 1.500 de metri vor predomina treptat lapovița și ninsoarea. În urma ninsorilor, se va depune un strat de zăpadă de 5-8 centimetri, iar în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali acesta va putea ajunge la 10-15 centimetri.
Ninsorile vor continua temporar și marți, 27 octombrie, în special în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri. Meteorologii estimează că se va mai depune un strat de zăpadă de aproximativ 3-5 centimetri.
Cum va fi vremea în România până miercuri, 28 octombrie
Avertizările vin în contextul unei schimbări a vremii în mai multe regiuni ale țării. Potrivit prognozei meteo pentru luni, 26 octombrie, temperaturile sunt în scădere în vestul, nordul și centrul României, iar în jumătatea nordică sunt așteptate ploi locale. Începând de marți, precipitațiile vor cuprinde mai ales sudul și estul țării, iar în zonele aflate sub cod galben cantitățile de apă vor fi mai importante. În același timp, vântul se va intensifica în sud-est, în timp ce la altitudini mari vor continua episoadele de lapoviță și ninsoare.