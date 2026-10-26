ANM anunță cod galben de ploi și vânt puternic în România! Ninsori și strat de zăpadă de până la 15 cm la munte - HARTA

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 oct. 2026, 10:13

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 26 octombrie 2026, două atenționări cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, care vor afecta șapte județe din sudul și sud-estul României. Meteorologii avertizează că vremea se schimbă și la munte, unde precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. La altitudini mari, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 15 centimetri, în timp ce vântul va avea rafale de peste 60-70 km/h pe creste.

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