Ceață densă pe drumurile din România. Vizibilitate sub 50 de metri și Cod galben de vânt în două județe

Publicat 21 oct. 2026, 09:32 Actualizat 21 oct. 2026, 09:35

Șoferii care circulă miercuri dimineață, 21 octombrie, trebuie să manifeste prudență pe mai multe drumuri din România, unde ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri. Potrivit Centrului Infotrafic, sunt afectate artere din județele Galați, Giurgiu, Neamț, Suceava și Teleorman, precum și un tronson al autostrăzii A2. În paralel, meteorologii au emis Cod galben de vânt puternic pentru județele Timiș și Caraș-Severin.

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