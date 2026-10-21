Ceață densă pe drumurile din România. Vizibilitate sub 50 de metri și Cod galben de vânt în două județe

Șoferii care circulă miercuri dimineață, 21 octombrie, trebuie să manifeste prudență pe mai multe drumuri din România, unde ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri. Potrivit Centrului Infotrafic, sunt afectate artere din județele Galați, Giurgiu, Neamț, Suceava și Teleorman, precum și un tronson al autostrăzii A2. În paralel, meteorologii au emis Cod galben de vânt puternic pentru județele Timiș și Caraș-Severin.
Unde este ceața cea mai densă și ce drumuri sunt afectate
Ceața este semnalată pe mai multe artere rutiere din județele Galați, Giurgiu, Neamț, Suceava și Teleorman. Probleme sunt și pe autostrada A2 București–Constanța, pe tronsonul kilometric 10–64, între București și Lehliu Gară. În aceste condiții, vizibilitatea poate scădea brusc, ceea ce face mai dificilă observarea vehiculelor, a indicatoarelor și a eventualelor obstacole de pe carosabil.
Separat, Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de Cod galben de ceață pentru localități din nouă județe: Teleorman, Giurgiu, Olt, Dolj, Brașov, Harghita, Suceava, Galați și Neamț. Unele dintre aceste atenționări sunt valabile până la ora 9:00, iar intervalele diferă în funcție de zonă. Șoferii sunt sfătuiți să verifice actualizările înainte de plecare, deoarece avertizările pot fi modificate în funcție de evoluția vremii.
Cod galben de vânt în Timiș și Caraș-Severin
Atenționarea de vânt este valabilă din 21 octombrie, ora 8:00, până joi, 22 octombrie, ora 8:00. În județele Timiș și Caraș-Severin, rafalele vor atinge în general 50–70 km/h și, izolat, pot depăși 80 km/h, potrivit ANM. Vântul puternic poate îngreuna deplasarea, în special pe sectoarele expuse și pentru vehiculele cu suprafață laterală mare.
Trafic oprit pe DN 7, în județul Argeș
O altă problemă pentru șoferi este semnalată pe DN 7, pe ruta Râmnicu Vâlcea–Pitești, în localitatea Morărești, județul Argeș, unde circulația a fost oprită pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un ansamblu auto. Potrivit informațiilor publicate în cursul dimineții, incidentul nu s-a soldat cu victime.
Traficul a fost deviat de la Bascov pe DN 7C pentru sensul spre Râmnicu Vâlcea și de la Vărzaru pe DJ 67A pentru direcția Pitești. Reluarea circulației fusese estimată după ora 8:00, astfel că șoferii ar trebui să urmărească informările actualizate ale Poliției înainte de a porni la drum.