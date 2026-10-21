Prognoză ANM pentru Capitală: ploi, ceață și temperaturi de până la 20 de grade

Bucureștiul se va afla sub o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ începând de miercuri, 21 octombrie, ora 10:00, până vineri, 23 octombrie, la aceeași oră. Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, temperaturile maxime vor ajunge la 20 de grade, iar dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.
Vremea în București miercuri, 21 octombrie: maxime de 18–20 de grade
În intervalul 21 octombrie, ora 10:00 – 22 octombrie, ora 09:00, norii de joasă altitudine vor persista în primele ore, însă după-amiaza cerul va deveni variabil.
Pe parcursul nopții, cerul va fi temporar noros și vor fi condiții de ceață, iar spre dimineață va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat.
Temperatura maximă se va situa între 18 și 20 de grade, iar minima va fi de 10–12 grade.
Prognoza pentru joi, 22 octombrie: averse și temperaturi peste normalul perioadei
În intervalul 22 octombrie, ora 09:00 – 23 octombrie, ora 10:00, temperaturile din București se vor menține peste mediile multianuale.
Cerul va avea înnorări și vor fi averse, care vor aduce cantități de apă în general de 5–10 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, iar dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.
Temperatura maximă va ajunge la 19–20 de grade, în timp ce minima se va situa între 10 și 11 grade.
Până când este valabilă informarea meteorologică pentru București
Informarea meteorologică pentru ploi moderate cantitativ vizează municipiul București în perioada 21 octombrie, ora 10:00 – 23 octombrie, ora 10:00.