Prognoză ANM pentru Capitală: ploi, ceață și temperaturi de până la 20 de grade

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 oct. 2026, 10:50

Bucureștiul se va afla sub o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ începând de miercuri, 21 octombrie, ora 10:00, până vineri, 23 octombrie, la aceeași oră. Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, temperaturile maxime vor ajunge la 20 de grade, iar dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

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