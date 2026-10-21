HARTA: ANM anunță ploi în cea mai mare parte a țării și rafale de peste 80 km/h. Ce zone sunt vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului, valabilă de miercuri, 21 octombrie, ora 10:00, până vineri, 23 octombrie, ora 10:00. Meteorologii avertizează că precipitațiile se vor extinde treptat în cea mai mare parte a țării, iar în județele Caraș-Severin și Timiș rafalele de vânt pot depăși izolat 80 km/h.
Ploile se extind în aproape toată România
Potrivit prognozei ANM, în noaptea de miercuri spre joi, ploile vor cuprinde Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și Oltenia, precum și unele zone din Muntenia. Joi, 22 octombrie, precipitațiile se vor extinde în cea mai mare parte a țării.
Ploile pot avea și caracter de aversă, iar izolat pot fi însoțite de descărcări electrice și grindină. Cantitățile de apă pot fi mai însemnate în unele regiuni, astfel că evoluția vremii trebuie urmărită prin actualizările oficiale ale meteorologilor.
Cod galben de vânt în două județe
ANM a emis și o atenționare Cod galben pentru județele Caraș-Severin și Timiș, valabilă de miercuri, 21 octombrie, până joi, 22 octombrie, la ora 08:00. În aceste zone, vântul va avea intensificări locale și temporare, cu viteze de 50–70 km/h și rafale care pot depăși izolat 80 km/h.
În restul țării, miercuri sunt prognozate intensificări ale vântului în Banat, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. Joi, vântul va fi mai puternic pe arii restrânse, în special în estul, centrul și vestul României, cu rafale în general de 40–50 km/h și de peste 70 km/h pe crestele montane.
Cum va fi vremea în București
În București, miercuri, vremea va fi caldă pentru această perioadă, cu cer variabil și temperaturi maxime de 20–22 de grade Celsius. În primele ore ale zilei și, cu probabilitate ridicată, în timpul nopții, se poate semnala ceață. Vântul va sufla slab până la moderat, potrivit prognozei citate de AGERPRES.