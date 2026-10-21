HARTA: ANM anunță ploi în cea mai mare parte a țării și rafale de peste 80 km/h. Ce zone sunt vizate

Publicat 21 oct. 2026, 11:07 Actualizat 21 oct. 2026, 11:20

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului, valabilă de miercuri, 21 octombrie, ora 10:00, până vineri, 23 octombrie, ora 10:00. Meteorologii avertizează că precipitațiile se vor extinde treptat în cea mai mare parte a țării, iar în județele Caraș-Severin și Timiș rafalele de vânt pot depăși izolat 80 km/h.

Distribuie articolul