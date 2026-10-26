Vremea în România și București, luni, 26 octombrie 2026. Unde plouă și cât urcă temperaturile

Publicat 26 oct. 2026, 08:47 Actualizat 26 oct. 2026, 08:51

Vremea se răcește luni, 26 octombrie, în vestul, nordul și centrul României, în timp ce în sud și sud-est temperaturile se mențin mai ridicate. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cerul va avea înnorări în cea mai mare parte a țării, iar în jumătatea nordică sunt așteptate ploi locale. La munte, precipitațiile pot fi temporar sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele zilei vor fi cuprinse între 9 și 20 de grade Celsius.

Distribuie articolul