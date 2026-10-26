Vremea în România și București, luni, 26 octombrie 2026. Unde plouă și cât urcă temperaturile

Vremea se răcește luni, 26 octombrie, în vestul, nordul și centrul României, în timp ce în sud și sud-est temperaturile se mențin mai ridicate. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cerul va avea înnorări în cea mai mare parte a țării, iar în jumătatea nordică sunt așteptate ploi locale. La munte, precipitațiile pot fi temporar sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele zilei vor fi cuprinse între 9 și 20 de grade Celsius.
Vremea în România. Ploi în nord și temperaturi în scădere
Conform ANM, luni, temperaturile vor scădea mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale. Cerul va fi temporar noros în majoritatea regiunilor, iar în jumătatea de nord a țării va ploua local.
La munte sunt posibile precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări pe crestele montane, unde rafalele pot ajunge la 60–70 km/h.
Maximele zilei se vor situa între 9 grade Celsius în Transilvania și 20 de grade în Muntenia și Dobrogea. Minimele vor coborî până la -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral pot ajunge la 11 grade.
Dimineața, ceața va apărea local în sudul și estul țării și poate fi însoțită izolat de burniță.
Cum va fi vremea în București
În București, dimineața începe cu ceață și nori joși, însă ulterior cerul va deveni variabil. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 18–19 grade Celsius. Pe timpul nopții, valorile minime vor coborî spre 5–7 grade.
Cum va fi vremea în zilele următoare
În ultima săptămână a lunii octombrie, temperaturile vor scădea treptat. Ploile vor putea apărea în mai multe zone ale țării, în timp ce la munte sunt posibile noi episoade de lapoviță și ninsoare la altitudini mari.