Cutremur de 4,8 în apropiere de Râmnicu Sărat! Seismul s-a resimțit până în Republica Moldova și Ucraina

Publicat 19 oct. 2026, 12:00 Actualizat 19 oct. 2026, 12:09

Un cutremur cu magnitudinea estimată de 4,8 s-a produs luni, la ora 11:52, în apropiere de Râmnicu Sărat, în zona seismică Vrancea. Seismul a fost resimțit pe o arie extinsă, inclusiv în Republica Moldova și Ucraina, potrivit informațiilor preliminare.

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