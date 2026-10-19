SURSE: Autorii amenințării în stil mafiot la adresa lui Marius Lulea, identificați de autorități

Publicat 19 oct. 2026, 11:04 Actualizat 19 oct. 2026, 11:06 Sursă Realitatea PLUS

Autorii amenințării în stil mafiot la adresa lui Marius Lulea, cofondatorul AUR, au fost identificați luni de autorități și urmează să fie duși la audieri, potrivit surselor Realitatea PLUS.

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