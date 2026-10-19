SURSE: Autorii amenințării în stil mafiot la adresa lui Marius Lulea, identificați de autorități

Autorii amenințării în stil mafiot la adresa lui Marius Lulea, cofondatorul AUR, au fost identificați luni de autorități și urmează să fie duși la audieri, potrivit surselor Realitatea PLUS.
Mașină suspectă, surprinsă în repetate rânduri pe strada unde locuiesc membri AUR
Conform Realitatea PLUS, camerele de supraveghere au surprins un autoturism care ar fi trecut în mod repetat pe strada unde locuiesc mai mulți membri și foști membri ai AUR. Mai mult, marți, persoanele aflate în mașină ar fi fotografiat locuințele din zonă și ar fi lipit afișe cu mesaje de amenințare.
Vă reamintim că ancheta în acest caz a fost deschisă după ce Marius Lulea a descoperit, duminică dimineață, un cap de porc la poarta locuinței sale, alături de un afiș cu un mesaj amenințător.
Polițiștii au ridicat mai multe probe de la fața locului, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele și pentru clarificarea implicării persoanelor identificate.
Cine a lăsat capul de porc la poarta lui Marius Lulea
Marius Lulea a declarat la Realitatea PLUS că incidentul ar fi fost precedat de apariția unor afișe în fața locuinței sale și a caselor altor persoane despre care spune că se află în opoziție politică față de George Simion.
„Este o amenințare cu moartea, așa consider eu”, a afirmat Lulea, care a descris gestul drept o intimidare „în stil mafiot”.
Acesta a precizat că, în momentul descoperirii capului de porc, în locuință se aflau soția sa și cei cinci copii.
„Spre norocul nostru nu au ieșit. Nu este o situație plăcută când se depășesc aceste limite”, a spus el la Realitatea PLUS.
Este o amenințare cu moartea, așa consider eu. Acum se deschide și dosarul penal; este poliția aici și întocmește documentele necesare. Au fost chemați și criminaliști.
În stil mafiot, așa cum se întâmplă în Sicilia, există și afișe, să spunem, care duc în aceeași idee, care au fost puse acum câteva zile, nu doar în fața casei mele, ci și în fața mai multor persoane care se află într-o opoziție politică față de George Simion. În cadrul plângerii penale, la rubrica suspiciuni, ca sursă primară, l-am indicat chiar pe domnul George Simion.
Și cred că astfel de practici naziste, să ne aducem aminte și de faptul că o mașină AUR cu camere de filmat, fusese plantată în fața sediului lui Claudiu Târziu acum câteva luni.
A fost o plângere penală depusă și atunci, însă nu s-a dat curs sesizării. Eu sper că statul român încă mai funcționează. Am încredere că în cele din urmă se va afla adevărul, însă discuția publică, discuția politică nu trebuie mutată spre astfel de practici care amintesc de regimul nazist, de începuturile regimului nazist și nu de un stat democratic european precum este România.
— a declarat Marius Lulea la Realitatea PLUS.