Alexandru Rogobete, întâlnire de urgență cu producătorii și distribuitorii de medicamente. „Pacienții au nevoie de medicamente, nu de explicații”

Publicat 26 oct. 2026, 19:21 Actualizat 26 oct. 2026, 19:25

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a discutat luni cu reprezentanții producătorilor și distribuitorilor de medicamente pentru a identifica soluții care să prevină întreruperile în aprovizionarea spitalelor și a pacienților. Printre măsurile convenite se numără monitorizarea săptămânală a stocurilor și a consumului, suplimentarea rezervelor de medicamente esențiale și identificarea zonelor în care există riscul apariției unor deficite.

Distribuie articolul