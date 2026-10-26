Alexandru Rogobete, întâlnire de urgență cu producătorii și distribuitorii de medicamente. „Pacienții au nevoie de medicamente, nu de explicații”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a discutat luni cu reprezentanții producătorilor și distribuitorilor de medicamente pentru a identifica soluții care să prevină întreruperile în aprovizionarea spitalelor și a pacienților. Printre măsurile convenite se numără monitorizarea săptămânală a stocurilor și a consumului, suplimentarea rezervelor de medicamente esențiale și identificarea zonelor în care există riscul apariției unor deficite.
Oficialul atrage atenția că problemele financiare acumulate în ultimele luni au evidențiat vulnerabilități în sistemul sanitar, iar pacienții nu trebuie să suporte consecințele întârzierilor sau ale lipsei de medicamente.
Alexandru Rogobete cere măsuri pentru prevenirea crizelor de medicamente
În urma discuțiilor cu reprezentanții industriei farmaceutice, ministrul Sănătății a anunțat că autoritățile și operatorii din domeniu trebuie să colaboreze pentru a evita situațiile în care pacienții nu își pot procura tratamentele necesare.
La întâlnire au participat și reprezentanți ai Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) și ai Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR).
Alexandru Rogobete a subliniat că asigurarea accesului la tratamente trebuie să reprezinte o prioritate, în special în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni grave și depind de administrarea regulată a medicamentelor.
„Pacienții au nevoie de medicamente, nu de explicații”, a transmis ministrul, într-un mesaj publicat luni pe Facebook.
Potrivit acestuia, presiunea financiară din ultimele luni a scos în evidență riscurile care apar atunci când resursele disponibile nu țin pasul cu necesitățile reale ale spitalelor și ale bolnavilor.
Raportarea săptămânală a stocurilor de medicamente
Una dintre măsurile stabilite în urma întâlnirii vizează transmiterea periodică a informațiilor privind stocurile și consumul de medicamente folosite în cadrul programelor naționale de sănătate.
Datele vor fi raportate săptămânal Ministerului Sănătății, astfel încât autoritățile să poată urmări mai atent evoluția necesarului și să identifice din timp eventualele probleme de aprovizionare.
O astfel de monitorizare ar urma să contribuie la identificarea situațiilor în care anumite medicamente devin insuficiente și la coordonarea unor intervenții înainte ca pacienții să fie afectați.
În paralel, autoritățile vor analiza punctele vulnerabile din aprovizionarea spitalelor, cu atenție deosebită pentru tratamentele destinate pacienților oncologici, persoanelor cu boli cardiovasculare și celor diagnosticați cu afecțiuni rare.
Rezerve mai mari pentru medicamentele critice
O altă direcție anunțată de ministrul Sănătății este creșterea stocurilor naționale de medicamente critice.
Scopul acestei măsuri este de a permite intervenții rapide atunci când apar deficite într-o anumită unitate medicală. În astfel de situații, medicamentele disponibile ar putea fi redistribuite între spitale, în funcție de necesități.
Autoritățile urmăresc astfel să reducă riscul ca tratamentele să fie întrerupte din cauza unor probleme temporare de aprovizionare.
Ministrul a insistat asupra faptului că pacienții nu ar trebui să fie obligați să caute același medicament în mai multe spitale pentru a-și putea continua tratamentul.
„Ministerul Sănătății trebuie să se asigure că medicamentele ajung la pacienți”, a mai transmis Alexandru Rogobete.
Oficialul a adăugat că statul are responsabilitatea de a proteja persoanele bolnave și de a evita transferarea asupra acestora a consecințelor dezechilibrelor financiare din sistemul sanitar.
Probleme în sistemul electronic de monitorizare a medicamentelor
Anunțurile vin după ce, la 7 octombrie, Ministerul Sănătății a comunicat finalizarea unui audit public intern privind activitatea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), precum și a structurilor ministerului responsabile de domeniul medicamentului.
Potrivit concluziilor prezentate de instituție, verificările au identificat mai multe deficiențe în modul de funcționare a mecanismelor de monitorizare.
Una dintre problemele semnalate vizează Sistemul Electronic de Raportare (SER), care nu ar fi suficient de automatizat pentru a identifica și semnala în timp real riscurile legate de stocuri, consum și raportări.
De asemenea, auditul a evidențiat lipsa unui flux operațional comun și formalizat pentru utilizarea sistemului la nivelul Ministerului Sănătății și al ANMDMR.
Aceste deficiențe pot îngreuna identificarea rapidă a situațiilor în care aprovizionarea cu anumite medicamente devine vulnerabilă.
Ce urmează pentru pacienții care depind de tratamente
Măsurile anunțate urmăresc o mai bună supraveghere a stocurilor, identificarea timpurie a deficitelor și coordonarea aprovizionării între unitățile medicale.
Eficiența lor va depinde însă de modul în care vor fi puse în practică, de acuratețea datelor raportate și de capacitatea autorităților și a furnizorilor de a interveni atunci când apar probleme.
Pentru pacienții care urmează tratamente oncologice, cardiovasculare sau pentru boli rare, continuitatea administrării medicamentelor poate fi esențială. De aceea, identificarea din timp a riscurilor și asigurarea unor rezerve adecvate reprezintă obiective importante pentru sistemul sanitar.
Ministerul Sănătății anunță că dorește să consolideze colaborarea cu producătorii și distribuitorii pentru a preveni sincopele de aprovizionare și pentru a se asigura că medicamentele ajung la cei care au nevoie de ele.