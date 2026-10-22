Procedura endoscopică ce permite îndepărtarea leziunilor cu risc

Publicat 22 oct. 2026, 11:55 Actualizat 23 oct. 2026, 11:56

Îndepărtarea polipilor colonici în timpul colonoscopiei este una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a cancerului colorectal. Procedura, numită polipectomie endoscopică, permite excizia leziunilor înainte ca acestea să sufere eventuale transformări maligne. În multe cazuri, medicul poate identifica și îndepărta polipii în cadrul aceleiași colonoscopii, fără să fie necesară o intervenție chirurgicală clasică.

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