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Sanatate· 1 min citire

Procedura endoscopică ce permite îndepărtarea leziunilor cu risc

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Scris deCatalina Anghel
Publicat22 oct. 2026, 11:55
Actualizat23 oct. 2026, 11:56

Îndepărtarea polipilor colonici în timpul colonoscopiei este una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a cancerului colorectal. Procedura, numită polipectomie endoscopică, permite excizia leziunilor înainte ca acestea să sufere eventuale transformări maligne. În multe cazuri, medicul poate identifica și îndepărta polipii în cadrul aceleiași colonoscopii, fără să fie necesară o intervenție chirurgicală clasică.

Un avantaj important este că polipectomia poate fi realizată înainte de apariția simptomelor, în cadrul unei colonoscopii de screening. Polipii colonici îndepărtați sunt ulterior analizați histopatologic, pentru stabilirea naturii leziunilor și a necesității monitorizării. Astfel, colonoscopia nu este doar o investigație de diagnostic, ci și o metodă de prevenție, care permite eliminarea leziunilor precanceroase și reducerea riscului de apariție a cancerului colorectal.

Aflați mai mult despre îndepărtarea endoscopică a polipilor colonici și rolul acestei proceduri în prevenția cancerului colorectal de la Conf. Dr. Mădălina Ilie, medic primar gastroenterologie la Spitalul Clinic SANADOR.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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