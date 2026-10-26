Vortexul polar ar putea suferi o perturbare majoră. Cum ar putea fi afectată România

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 oct. 2026, 15:29

Vortexul polar ar putea suferi o perturbare puternică la începutul lunii noiembrie, existând inclusiv posibilitatea ca acesta să se împartă în două. Scenariul analizat de meteorologi ar putea influența circulația atmosferică din emisfera nordică și ar putea favoriza pătrunderea unor mase de aer rece în Europa. Dacă fenomenul se va confirma, efectele asupra vremii ar putea apărea în a doua jumătate a lunii noiembrie și în decembrie, inclusiv în România.

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