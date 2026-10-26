Vortexul polar ar putea suferi o perturbare majoră. Cum ar putea fi afectată România

Vortexul polar ar putea suferi o perturbare puternică la începutul lunii noiembrie, existând inclusiv posibilitatea ca acesta să se împartă în două. Scenariul analizat de meteorologi ar putea influența circulația atmosferică din emisfera nordică și ar putea favoriza pătrunderea unor mase de aer rece în Europa. Dacă fenomenul se va confirma, efectele asupra vremii ar putea apărea în a doua jumătate a lunii noiembrie și în decembrie, inclusiv în România.
Vortexul polar s-ar putea împărți în două la începutul lunii noiembrie
Modelul meteorologic european ECMWF indică posibilitatea unei perturbări importante a vortexului polar stratosferic în primele zile ale lunii noiembrie 2026. Potrivit informațiilor publicate de Focus News, una dintre evoluțiile luate în calcul este slăbirea puternică a vortexului, urmată chiar de împărțirea acestuia în două structuri distincte.
Vortexul polar reprezintă o circulație atmosferică de mari dimensiuni, formată în jurul regiunii arctice. În timpul sezonului rece, acesta este asociat cu vânturi puternice la altitudini mari, care contribuie la menținerea aerului foarte rece în apropierea Polului Nord.
Atunci când vortexul este perturbat, circulația atmosferică se poate modifica, iar masele de aer rece pot ajunge în alte regiuni ale emisferei nordice. Totuși, o eventuală divizare nu înseamnă automat că Europa va avea parte de o iarnă geroasă.
Unul dintre fenomenele care pot provoca slăbirea vortexului polar este încălzirea stratosferică bruscă, cunoscută sub denumirea de Sudden Stratospheric Warming (SSW). În timpul unui asemenea episod, temperaturile din stratosfera polară cresc rapid, iar vânturile care circulă de la vest la est se pot slăbi considerabil sau chiar își pot inversa direcția. În anumite condiții, vortexul polar se poate deplasa din poziția obișnuită ori se poate împărți în două.
Dacă perturbarea este suficient de puternică, efectele pot influența circulația atmosferică de la nivelurile inferioare ale atmosferei. Aceste schimbări pot favoriza apariția unor perioade mai reci în anumite regiuni ale Europei, însă nu toate episoadele de încălzire stratosferică determină răciri importante la nivelul solului, conform Focus-news.com.
Când ar putea ajunge aerul rece în Europa. Ce indică scenariile pentru noiembrie și decembrie
Potrivit scenariului analizat de meteorologi, perturbarea vortexului polar ar putea începe în primele zile ale lunii noiembrie. Dacă fenomenul se va produce, modificările circulației atmosferice ar putea deveni vizibile în a doua jumătate a lunii și în decembrie. Efectele nu apar neapărat imediat. În anumite situații, schimbările produse în stratosferă au nevoie de câteva săptămâni pentru a influența circulația atmosferică de la nivelul solului.
Există mai multe variante de evoluție. Aerul rece ar putea fi direcționat către Europa, dar la fel de bine ar putea rămâne în apropierea Arcticii sau s-ar putea deplasa către America de Nord ori Asia. Deocamdată, modelele meteorologice nu oferă suficiente informații pentru a stabili cu exactitate ce regiuni vor fi afectate și cât de puternică ar putea fi o eventuală răcire.
Cum ar putea fi afectată România de perturbarea vortexului polar
Pentru România, schimbările vortexului polar ar putea avea consecințe dacă circulația atmosferică va favoriza pătrunderea maselor de aer rece din nordul sau nord-estul Europei. Într-un asemenea scenariu, temperaturile ar putea scădea semnificativ. Dacă aerul rece va fi însoțit și de precipitații, ar putea apărea episoade de ninsoare, inclusiv în regiuni în care vremea s-a menținut mai blândă în ultima perioadă.
Totuși, nu este exclus ca România să resimtă doar efecte slabe ale perturbării sau chiar să nu fie afectată de un episod important de frig. Evoluția temperaturilor va depinde de poziția centrilor de presiune, de direcția maselor de aer și de sistemele atmosferice care vor traversa continentul.
Ce arată prognoza ANM pentru România până pe 23 noiembrie
Potrivit prognozei ANM pentru perioada 26 octombrie – 23 noiembrie 2026, temperaturile vor fi apropiate de valorile obișnuite în ultima săptămână din octombrie. Pentru intervalele 2–9 noiembrie și 9–16 noiembrie, estimările meteorologice indică temperaturi medii ușor sub valorile normale pentru această perioadă, în toate regiunile țării. Cantitățile de precipitații ar urma să se mențină în jurul mediilor climatologice.
În săptămâna 16–23 noiembrie, temperaturile sunt estimate să revină la valori apropiate de normalul perioadei, potrivit aceleiași prognoze. Aceste estimări nu confirmă producerea unui episod sever de iarnă. Posibila perturbare a vortexului polar rămâne un scenariu urmărit de meteorologi, iar actualizările modelelor din următoarele săptămâni vor putea indica mai clar dacă și în ce măsură România ar putea fi afectată.