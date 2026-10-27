Prognoza ANM până pe 23 noiembrie. Temperaturile scad în toată țara și revin ploile

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 oct. 2026, 09:22

Vremea se răcește în România la începutul lunii noiembrie. Temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile țării, potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunță și mai multe ploi în anumite zone, în special la sfârșitul lunii octombrie și la jumătatea lunii noiembrie. Prognoza este valabilă pentru intervalul 26 octombrie – 23 noiembrie 2026.

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