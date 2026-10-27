Prognoza ANM până pe 23 noiembrie. Temperaturile scad în toată țara și revin ploile

Vremea se răcește în România la începutul lunii noiembrie. Temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile țării, potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunță și mai multe ploi în anumite zone, în special la sfârșitul lunii octombrie și la jumătatea lunii noiembrie. Prognoza este valabilă pentru intervalul 26 octombrie – 23 noiembrie 2026.
Prognoza meteo 26 octombrie - 2 noiembrie. Unde vor fi cele mai multe ploi
În ultima săptămână din octombrie și la începutul lunii noiembrie, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. În regiunile vestice, vremea va fi puțin mai rece decât în mod obișnuit, potrivit estimărilor meteorologilor.
În schimb, ploile vor fi mai abundente în estul și sudul țării, dar și în unele zone din centru. În vest și nord-vest, cantitățile de precipitații vor fi ușor mai mici decât cele normale. Pentru ultimele zile din octombrie, meteorologii au emis și avertizări de ploi puternice, vânt și ninsori la munte. Acestea vizează mai multe județe din sudul și sud-estul României, precum și zonele montane.
Prognoza meteo 2-9 noiembrie. Temperaturile scad în toată România
Prima săptămână completă din noiembrie aduce o răcire a vremii în toate regiunile țării. Potrivit ANM, temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă. Răcirea va fi resimțită la nivelul întregii țări, fără diferențe importante între regiuni în ceea ce privește abaterea față de valorile normale.
În schimb, cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele obișnuite pentru începutul lunii noiembrie. Meteorologii estimează totuși că în nord-estul țării ar putea ploua puțin mai mult decât în mod normal, în timp ce în nord-vest precipitațiile ar putea fi ușor sub media perioadei.
Prognoza meteo 9-16 noiembrie. Vreme rece și precipitații peste normal
Temperaturile vor rămâne mai scăzute decât cele normale și în a doua săptămână a lunii noiembrie. Estimările ANM arată că vremea va fi ușor mai rece decât în mod obișnuit în toate regiunile României. În această perioadă sunt așteptate și precipitații mai bogate. Meteorologii estimează cantități de apă ușor peste cele normale în cea mai mare parte a țării.
Astfel, intervalul 9–16 noiembrie ar putea aduce atât temperaturi mai scăzute, cât și mai multe precipitații decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului.
Prognoza meteo 16-23 noiembrie. Temperaturile revin la valori normale
În a doua jumătate a lunii noiembrie, vremea va începe să revină la valorile obișnuite pentru această perioadă. Potrivit ANM, în săptămâna 16–23 noiembrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale în toate regiunile țării. În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează cantități ușor mai mari în vestul și nord-vestul României. În restul țării, ploile vor fi, în general, apropiate de nivelurile obișnuite pentru a doua jumătate a lunii noiembrie.