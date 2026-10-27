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Cod galben de inundații în Dobrogea. Avertizarea INHGA este valabilă până miercuri

Cod galben inundații

Cod galben inundații

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 oct. 2026, 13:16
Actualizat27 oct. 2026, 13:45

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare hidrologică de tip Cod galben pentru râurile din Dobrogea, valabilă până miercuri, la prânz. Avertizarea vine în contextul ploilor prognozate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) în sud-estul țării, care pot determina creșteri ale debitelor și scurgeri de apă de pe versanți.

Dobrogea, sub avertizare de ploi însemnate cantitativ

ANM a emis separat un Cod galben de ploi pentru județele Tulcea și Constanța, precum și pentru Călărași, Ialomița și Giurgiu. Atenționarea este valabilă din 27 octombrie, ora 10:00, până în 28 octombrie, ora 12:00.

Meteorologii estimează cantități de apă de 20–30 de litri pe metru pătrat, iar izolat se pot acumula până la 40 de litri pe metru pătrat. Ploile pot favoriza acumulările de apă și creșterile de debite pe cursurile de apă, în funcție de intensitatea precipitațiilor și de condițiile locale. 

Ce fenomene pot provoca inundații

În cazul avertizărilor hidrologice de Cod galben, fenomenele urmărite pot include scurgeri cantitative pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și creșteri ale debitelor și nivelurilor, cu posibilitatea depășirii cotelor de atenție. Aceste riscuri sunt generale pentru astfel de avertizări; lista exactă a râurilor și fenomenele prognozate în această situație trebuie preluate din comunicatul INHGA.

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