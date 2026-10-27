Cod galben de inundații în Dobrogea. Avertizarea INHGA este valabilă până miercuri

Publicat 27 oct. 2026, 13:16 Actualizat 27 oct. 2026, 13:45

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare hidrologică de tip Cod galben pentru râurile din Dobrogea, valabilă până miercuri, la prânz. Avertizarea vine în contextul ploilor prognozate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) în sud-estul țării, care pot determina creșteri ale debitelor și scurgeri de apă de pe versanți.

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