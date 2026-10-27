România, sub avertizări de vreme extremă: Cod roșu de ploi, inundații și ninsori la munte. Anunțul șefei ANM

Publicat 27 oct. 2026, 18:29 Sursă Realitatea PLUS

România, sub asediul fenomenelor meteo extreme. Meteorologii au emis avertizări de vreme severă, inclusiv un Cod roșu de ploi torențiale în mai multe zone din județul Constanța, unde cantitățile de precipitații ar putea depăși valorile medii înregistrate într-o lună întreagă. Sud-estul țării se află sub amenințarea ploilor abundente și a rafalelor puternice de vânt, în timp ce temperaturile scad semnificativ. Șefa ANM, Elena Mateescu, a explicat marți seară, în exclusivitate la Realitatea Plus, cât vor mai dura episoadele de vreme rea și care sunt zonele vizate de avertizările meteorologice.

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