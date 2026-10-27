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România, sub avertizări de vreme extremă: Cod roșu de ploi, inundații și ninsori la munte. Anunțul șefei ANM

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat27 oct. 2026, 18:29
SursăRealitatea PLUS

România, sub asediul fenomenelor meteo extreme. Meteorologii au emis avertizări de vreme severă, inclusiv un Cod roșu de ploi torențiale în mai multe zone din județul Constanța, unde cantitățile de precipitații ar putea depăși valorile medii înregistrate într-o lună întreagă. Sud-estul țării se află sub amenințarea ploilor abundente și a rafalelor puternice de vânt, în timp ce temperaturile scad semnificativ. Șefa ANM, Elena Mateescu, a explicat marți seară, în exclusivitate la Realitatea Plus, cât vor mai dura episoadele de vreme rea și care sunt zonele vizate de avertizările meteorologice.

Elena Mateescu: Ploile din Constanța pot depăși media lunară de precipitații

Este și un Cod roșu de tip nowcasting, valabil pentru zone din Constanța, inclusiv municipiul Constanța, până la ora 19:00. Având în vedere că în zonă deja s-au acumulat cantități de până la 60 de litri pe metru pătrat este posibil ca să mai plouă în continuare, să mai acumulăm 25-30 de litri pe metru pătrat, depășind cât ar trebui să plouă într-o lună, ținând cont că pentru zona respectivă cantitatea medie multianuală pentru luna octombrie este de 40-45 de litri pe metru pătrat. Și de altfel până mâine, la ora 12:00, este în vigoare și o atenționare meteorologică de Cod galben pentru județele din partea de sud-est, inclusiv municipiul București, unde cantitățile de precipitații estimate pot depăși local 40 de litri pe metru pătrat.

a declarat directorul general al ANM.

Cât mai durează episodul de vreme severă

Totodată, Elena Mateescu a anunțat că rafalele de vânt vor depăși 70 km/h în sud-est, ninsori la munte și o scădere accentuată a temperaturilor, cu maxime de 10-16 grade Celsius.

De asemenea, o atenționare pentru vânt, tot pentru zone din partea de sud-est în rafale de 50-70 km pe oră. Iar la altitudini mai mari de 1.700 de metri vor continua ninsorile, strat nou de zăpadă 5 -10 centimetri, vânt cu rafale de peste 70 km pe oră, iar în restul țării precipitații lichide, în special în partea de sud-est a țării. Și cu siguranță resimțim deja și răcirea vremii accentuată, pentru că maximele nu vor mai depăși ca și astăzi și în următoarele zile limite de 10 până la cel mult 15-16 grade, inclusiv în capitală 13-14 grade

a mai spus aceasta.

Întrebată cât durează aceste episoade de vreme extremă, șefa ANM a răspuns: ”Din punct de vedere al ploilor până mâine după-amiază așteptăm în continuare mai ales în partea de sud-est a țării ca precipitațiile să continue”.

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