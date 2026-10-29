Semnele neurologice care impun intervenție imediată

Scris de Catalina Anghel Publicat: 29 oct. 2026, 09:37

Asimetria bruscă a feței, slăbiciunea unui braț sau dificultatea de a vorbi sunt manifestări care trebuie recunoscute imediat. În aceste situații, rapiditatea intervenției medicale poate influența decisiv evoluția ulterioară și recuperarea.

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