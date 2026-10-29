Semnele neurologice care impun intervenție imediată

Asimetria bruscă a feței, slăbiciunea unui braț sau dificultatea de a vorbi sunt manifestări care trebuie recunoscute imediat. În aceste situații, rapiditatea intervenției medicale poate influența decisiv evoluția ulterioară și recuperarea.
Accidentul vascular cerebral apare atunci când circulația sângelui într-o regiune a creierului este întreruptă prin blocarea unei artere sau atunci când un vas cerebral se rupe și produce o hemoragie. Simptomele apar de obicei brusc și pot include slăbiciune sau amorțeală pe o parte a corpului, tulburări de vorbire, modificări ale vederii, pierderea echilibrului ori durere de cap foarte intensă. Fiecare minut contează, deoarece lipsa oxigenului poate produce leziuni cerebrale permanente.
În cazul accidentului ischemic, tratamentul poate include medicamente care dizolvă cheagul sau trombectomie mecanică, procedură prin care cheagul este îndepărtat dintr-o arteră cerebrală, pentru pacienții eligibili. La apariția simptomelor este necesară accesarea imediată a sistemului de urgență și comunicarea momentului în care acestea au început, chiar dacă între timp s-au ameliorat.
Ai grijă de tine!
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