Un fost consilier local a fost arestat preventiv după ce ar fi abuzat sexual o minoră care a rămas însărcinată

Scris de Iulian Budusan Publicat: 28 oct. 2026, 17:21

Dosar penal în care este vizat un fost consilier local din Arad, care a ocupat și funcții de conducere la Poșta Română. Bărbatul a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru viol asupra unui minor, într-un caz care implică o adolescentă de 15 ani, mamă de aproximativ șapte luni.

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