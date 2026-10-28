Un fost consilier local a fost arestat preventiv după ce ar fi abuzat sexual o minoră care a rămas însărcinată

Dosar penal în care este vizat un fost consilier local din Arad, care a ocupat și funcții de conducere la Poșta Română. Bărbatul a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru viol asupra unui minor, într-un caz care implică o adolescentă de 15 ani, mamă de aproximativ șapte luni.
Bărbatul, în vârstă de 48 de ani, identificat în evidențele portalului instanțelor de judecată drept Beniamin Vărcuș, a fost ridicat de polițiști luni, 26 octombrie, în cadrul cercetărilor desfășurate de Serviciul de Investigații Criminale. Marți, 27 octombrie, acesta a ajuns în fața judecătorilor, care au admis solicitarea procurorilor privind arestarea sa preventivă, potrivit presei locale.
Ancheta vizează presupuse fapte care ar fi avut loc în comuna Hășmaș, unde adolescenta ar fi locuit împreună cu familia sa, iar bărbatul deține o fermă. Conform informațiilor apărute până acum, primele interacțiuni investigate de autorități ar fi avut loc în vara anului 2024.
Parcursul profesional și politic al lui Beniamin Vărcuș
Beniamin Vărcuș a ocupat anterior funcția de șef al Oficiului Județean de Poștă Arad, iar ulterior a fost director adjunct al Poștei Române la nivel național.
Pe plan politic, acesta a făcut parte din Consiliul Local al municipiului Arad în legislatura 2016–2020, după ce a obținut un mandat candidând din partea Partidului Social Democrat (PSD).
În anul 2020, Vărcuș s-a alăturat Partidului Național Liberal (PNL), însă nu a mai obținut un loc în Consiliul Local în urma alegerilor din acel an.