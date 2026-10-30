Vremea în România, în noiembrie. ANM anunță temperaturi sub normalul perioadei și precipitații abundente în unele regiuni

Vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit pentru această perioadă în prima săptămână din noiembrie, în toate regiunile ţării. De asemenea, sunt aşteptate precipitaţii peste media normală în sudul şi estul României, dar şi local în vest şi centru. În următoarele trei săptămâni, temperaturile vor reveni la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, potrivit estimărilor meteorologice publicate vineri de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), pentru intervalul 2-30 noiembrie 2026.
Cum va fi vremea în România în prima săptămână din noiembrie?
Potrivi meteorologilor, în perioada 2-9 noiembrie, temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele specifice intervalului, pe întreg teritoriul României.
În ceea ce priveşte precipitaţiile, meteorologii ANM estimează cantităţi excedentare în regiunile sudice şi estice, precum şi local în zonele vestice şi centrale. La polul opus, în extremitatea de nord-vest a ţării, cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare.
Ce temperaturi sunt anunțate de ANM în perioada 9-16 noiembrie?
În a doua săptămână a lunii noiembrie, între 9 şi 16 noiembrie, temperaturile medii vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, în toate regiunile ţării.
În privinţa precipitaţiilor, acestea vor fi excedentare în regiunile vestice şi nord-vestice. În restul teritoriului, cantităţile de apă se vor situa în jurul mediilor climatologice specifice intervalului.
Cum va fi vremea în perioada 16-23 noiembrie?
Pentru intervalul 16-23 noiembrie, ANM estimează temperaturi medii apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.
Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal. Meteorologii iau în calcul posibilitatea unui uşor deficit de precipitaţii în regiunile sudice şi a unui uşor excedent în nord-vestul ţării.
Prognoza meteo ANM pentru ultima săptămână din noiembrie
În ultima săptămână a intervalului analizat, respectiv 23-30 noiembrie, mediile temperaturilor vor fi apropiate de cele specifice perioadei, în toate regiunile României.
Şi cantităţile de precipitaţii sunt estimate să se situeze în jurul valorilor normale pentru această perioadă, fără abateri importante la nivel naţional.