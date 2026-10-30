Vremea în România, în noiembrie. ANM anunță temperaturi sub normalul perioadei și precipitații abundente în unele regiuni

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 oct. 2026, 08:31

Vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit pentru această perioadă în prima săptămână din noiembrie, în toate regiunile ţării. De asemenea, sunt aşteptate precipitaţii peste media normală în sudul şi estul României, dar şi local în vest şi centru. În următoarele trei săptămâni, temperaturile vor reveni la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, potrivit estimărilor meteorologice publicate vineri de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), pentru intervalul 2-30 noiembrie 2026.

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