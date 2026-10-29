O adolescentă a suferit un AVC la doar 13 ani, după ce simptomele au fost confundate cu o sinuzită. A stat două luni în spital

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 oct. 2026, 23:44

Poveste cutremurătoare în Marea Britanie, unde o adolescentă a suferit un accident vascular cerebral (AVC) la vârsta de numai 13 ani, după ce primele simptome au fost puse pe seama unei sinuzite. Matilda Stacey a trecut prin două episoade de AVC, a petrecut două luni în spital și a avut nevoie de recuperare îndelungată pentru a învăța din nou să meargă, să vorbească și să mănânce. Astăzi, tânăra le transmite un mesaj important celor care cred că această afecțiune apare doar la persoanele în vârstă.

Distribuie articolul