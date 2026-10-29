O adolescentă a suferit un AVC la doar 13 ani, după ce simptomele au fost confundate cu o sinuzită. A stat două luni în spital

Poveste cutremurătoare în Marea Britanie, unde o adolescentă a suferit un accident vascular cerebral (AVC) la vârsta de numai 13 ani, după ce primele simptome au fost puse pe seama unei sinuzite. Matilda Stacey a trecut prin două episoade de AVC, a petrecut două luni în spital și a avut nevoie de recuperare îndelungată pentru a învăța din nou să meargă, să vorbească și să mănânce. Astăzi, tânăra le transmite un mesaj important celor care cred că această afecțiune apare doar la persoanele în vârstă.
Primele simptome au fost confundate cu o sinuzită
Matilda Stacey, din comitatul Northumberland, a început să se simtă rău în vara anului 2024, în timp ce se afla în vizită la rude, în Statele Unite. Adolescenta avea nasul înfundat și o durere de cap persistentă, pe care o descria ca fiind neobișnuită.
Potrivit informațiilor publicate de Daily Mail, medicul consultat inițial a considerat că simptomele ar fi provocate de o sinuzită. Tinerei i-au fost recomandate hidratarea și un tratament cu antibiotice.
După ce s-a întors în Marea Britanie, însă, starea ei s-a înrăutățit. Matilda era extrem de slăbită, abia mai reușea să mănânce sau să bea, iar durerile deveniseră atât de puternice încât îi era greu chiar și să-și ridice capul.
Pe 16 august, părinții au dus-o la spital, unde medicii au decis să o țină sub observație. În următoarele două zile, adolescenta a început să simtă amorțeală la piciorul stâng. Inițial, simptomul ar fi fost pus pe seama statului prelungit în pat.
Ulterior, investigațiile medicale au scos la iveală adevărata gravitate a situației: Matilda suferise un AVC, asociat unei infecții care se extinsese la nivelul creierului și afectase circulația sângelui.
Starea adolescentei s-a agravat rapid. A suferit un al doilea AVC
La scurt timp după apariția amorțelii, Matilda a început să aibă dificultăți de vorbire. Cuvintele nu mai aveau sens, iar mișcările corpului au devenit necontrolate. În timp ce partea dreaptă a corpului se mișca involuntar, partea stângă nu mai răspundea comenzilor.
Pentru familia adolescentei, schimbarea bruscă a stării sale a fost un șoc.
„A fost înspăimântător. Nu putea să ne explice ce se întâmpla. Nici noi nu înțelegeam”, a povestit mama sa, Kimberly, în vârstă de 51 de ani.
Femeia a mărturisit că familia era disperată să afle ce se întâmplă cu fata și că lipsa unor răspunsuri clare le-a amplificat teama.
Matilda a fost transferată la terapie intensivă pediatrică. Acolo, adolescenta a suferit un al doilea AVC, cu urmări extrem de grave. Medicii le-ar fi transmis membrilor familiei că perspectivele de recuperare erau reduse.
Două luni de spitalizare și o recuperare dificilă
Matilda a petrecut două săptămâni la terapie intensivă, iar durata totală a spitalizării a ajuns la aproximativ două luni.
După depășirea perioadei critice, adolescenta a început un program complex de recuperare. Ședințele de fizioterapie au devenit parte din rutina zilnică, iar printre obiectivele sale s-au numărat recâștigarea capacității de a merge, de a vorbi și de a se alimenta.
Progresul a fost lent, însă tânăra nu a renunțat. Chiar dacă problemele de mobilitate au continuat să îi afecteze viața, ea a reușit treptat să revină la unele dintre activitățile care îi aduceau bucurie.
AVC-ul poate apărea și la copii. Semnele care nu trebuie ignorate
Cazul Matildei atrage atenția asupra faptului că accidentul vascular cerebral nu afectează exclusiv persoanele în vârstă. Deși riscul crește odată cu înaintarea în vârstă, AVC-ul poate apărea și la copii sau adolescenți.
Potrivit datelor de cercetare menționate în relatarea preluată de presa britanică, incidența AVC-urilor în rândul adulților cu vârste sub 55 de ani a crescut cu 67% între 2010 și 2018, în timp ce în cazul adulților mai în vârstă a fost înregistrată o scădere de 15%.
„Oamenii cred că AVC-urile apar doar la persoanele în vârstă. Dar se pot întâmpla oricui. Chiar și copiilor”, a avertizat Matilda.
Printre semnele care pot indica un accident vascular cerebral se numără:
- amorțeala sau slăbiciunea apărută brusc pe o parte a corpului;
- dificultățile de vorbire sau de înțelegere a cuvintelor;
- durerea de cap severă, apărută brusc;
- amețeala intensă și pierderea bruscă a echilibrului;
- dificultățile la înghițire;
- tulburările de vedere sau de coordonare.
Hipertensiunea arterială, fumatul, obezitatea, sedentarismul și diabetul sunt factori cunoscuți care pot crește riscul de AVC la adulți. În cazul copiilor și adolescenților, cauzele pot fi diferite, motiv pentru care simptomele neobișnuite și agravarea rapidă a stării de sănătate necesită evaluare medicală urgentă.
Matilda a revenit la fotbal după experiența care i-a schimbat viața
La aproximativ doi ani de la episodul medical care i-a schimbat existența, adolescenta continuă să facă progrese, în ciuda dificultăților de mișcare cu care se confruntă.
Unul dintre cele mai importante momente ale recuperării a fost întoarcerea la fotbal, sportul său preferat. Matilda joacă în echipa Newcastle United destinată persoanelor cu paralizie cerebrală, reușind să revină pe teren în ciuda obstacolelor întâmpinate.
Tânăra a obținut și distincția Bronze Duke of Edinburgh Award, un program britanic care încurajează dezvoltarea personală și implicarea tinerilor în activități diverse.
Pentru ea, revenirea la fotbal înseamnă mult mai mult decât reluarea unui hobby. Este dovada că poate merge mai departe după una dintre cele mai dificile experiențe din viața sa.
„Să fiu din nou pe teren înseamnă totul pentru mine. Îmi amintește că viața mea nu s-a terminat atunci când am suferit AVC-ul”, a mărturisit Matilda.
Povestea adolescentei este un avertisment pentru părinți și pentru tineri deopotrivă: simptomele neobișnuite nu trebuie ignorate, iar apariția bruscă a unor probleme neurologice impune intervenție medicală de urgență.