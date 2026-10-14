O tânără influenceriță a suferit un AVC și a rămas paralizată după ce mâncat sushi. Cum a fost posibil
Yuli Vargas / Sursa foto - Instagram
O masă în oraș s-a transformat într-un coșmar pentru Yuli Vargas, o tânără influenceriță din Ecuador, care a ajuns în stare critică la spital după ce a mâncat sushi. În urma unor complicații medicale grave, aceasta a petrecut 23 de zile în spital, a trecut printr-o intervenție chirurgicală cu risc ridicat și a suferit un accident vascular cerebral ischemic, care i-a provocat paralizie pe partea dreaptă a corpului.
Problemele de sănătate au început în august 2025, iar starea tinerei s-a deteriorat rapid. Pe lângă infecțiile despre care a povestit ulterior, medicii au identificat mai multe afecțiuni digestive și pancreatice. În timpul spitalizării, Yuli a primit și diagnosticul de lupus eritematos sistemic, o boală autoimună care, în cazul ei, ar fi afectat inclusiv sistemul nervos și pancreasul.
Cum a început calvarul tinerei după ce a mâncat sushi
Yuli Vargas a relatat că primele probleme au apărut după ce a consumat sushi într-un restaurant. Ulterior, potrivit declarațiilor sale, a fost diagnosticată cu infecție cu Salmonella și febră tifoidă, iar evoluția bolii a fost însoțită de complicații severe.
„Totul a început când am mâncat sushi... ceea ce a declanșat o serie de complicații și diagnostice”, a povestit tânăra într-un interviu acordat publicației Need to Know în octombrie 2025, citat de Bored Panda.
În cele 23 de zile de spitalizare, influencerița a trecut prin numeroase investigații și proceduri medicale. Printre diagnosticele menționate de aceasta s-au numărat pangastrita, care presupune inflamația mucoasei stomacului, și colita ulcerativă de intensitate moderată până la severă. De asemenea, s-a confruntat cu pancreatită și inflamația vezicii biliare.
Investigațiile au inclus endoscopie și colonoscopie, efectuate la intervale scurte, în timp ce medicii încercau să identifice cauzele tuturor simptomelor și să îi stabilizeze starea.
A stat 16 zile fără să mănânce și a trecut printr-o operație riscantă
În perioada petrecută în spital, starea tinerei a fost atât de gravă încât a avut nevoie de îngrijiri în secția de terapie intensivă. Yuli a povestit că nu putea să bea apă și că a petrecut 16 zile fără să mănânce.
Pentru a primi nutrienții necesari, medicii au încercat inițial o metodă de alimentare care i-a provocat dureri puternice. Ulterior, i-au montat un cateter venos central prin vena jugulară. După apariția unei infecții, dispozitivul a trebuit însă îndepărtat.
O altă problemă majoră a fost intervenția chirurgicală la nivelul vezicii biliare. Potrivit relatării sale, valorile crescute ale enzimelor pancreatice au făcut ca operația să prezinte riscuri importante, iar medicii au fost nevoiți să evalueze cu atenție posibilitatea efectuării acesteia.
„Am trecut prin nenumărate teste, proceduri și, în final, printr-o operație extrem de riscantă în care a trebuit să înfrunt realitatea: șansele să ies cu viață din sala de operație erau mici”, a mărturisit Yuli.
Tânăra a descris și durerile intense din timpul internării, susținând că au existat nopți în care medicamentele administrate nu reușeau să îi ofere alinarea de care avea nevoie.
AVC ischemic după operație. Tânăra a rămas paralizată pe partea dreaptă
La câteva ore după intervenția chirurgicală, Yuli Vargas a suferit un accident vascular cerebral ischemic. Evenimentul medical a lăsat-o cu o paralizie care i-a afectat partea dreaptă a corpului și a complicat și mai mult procesul de recuperare.
Ulterior, investigațiile au scos la iveală și alte probleme de sănătate. Influencerița a relatat că a fost diagnosticată cu lupus eritematos sistemic, o afecțiune autoimună în care sistemul imunitar atacă în mod eronat țesuturile sănătoase ale organismului.
În cazul său, boala ar fi afectat sistemul nervos și pancreasul, potrivit informațiilor prezentate de tânără. Medicii au trebuit astfel să gestioneze mai multe afecțiuni simultan, în timp ce încercau să o stabilizeze și să limiteze efectele complicațiilor.
Yuli a povestit că perioada respectivă a fost marcată de teamă și incertitudine, mai ales pentru că nu știa dacă va reuși să supraviețuiască și ce consecințe vor avea problemele medicale asupra vieții sale.
Recuperarea continuă și după externare
Deși a părăsit spitalul, lupta tinerei nu s-a încheiat odată cu externarea. Yuli Vargas a fost nevoită să înceapă un proces dificil de recuperare după operație și accidentul vascular cerebral.
Obiectivele sale sunt să își recapete mobilitatea și să poată reveni treptat la activitățile obișnuite, inclusiv mersul și alimentația. În paralel, trebuie să gestioneze lupusul și să urmeze tratamentul recomandat pentru afecțiunile diagnosticate.
„În prezent, mă recuperez după o operație și o paralizie; încerc să mă întorc la mers, mâncat și mișcare. Învăț mai multe despre lupus și îl trăiesc la maximum, pentru că atunci când doare, chiar doare”, a povestit aceasta.
Experiența prin care a trecut i-a schimbat radical viața, iar recuperarea presupune efort constant și adaptarea la noile provocări medicale.
Ce trebuie știut despre Salmonella și riscurile alimentare
Salmonella este o bacterie care poate provoca infecții digestive, manifestate prin diaree, febră, dureri abdominale și vărsături. În anumite situații, mai ales în cazul unor persoane vulnerabile, infecția poate deveni severă și poate necesita spitalizare.
Peștele crud și alte alimente care nu sunt preparate termic pot prezenta riscuri dacă sunt contaminate sau manipulate și păstrate necorespunzător. Respectarea regulilor de igienă și siguranță alimentară este importantă pentru reducerea riscului de îmbolnăvire.
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