O tânără influenceriță a suferit un AVC și a rămas paralizată după ce mâncat sushi. Cum a fost posibil

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 oct. 2026, 23:51

O masă în oraș s-a transformat într-un coșmar pentru Yuli Vargas, o tânără influenceriță din Ecuador, care a ajuns în stare critică la spital după ce a mâncat sushi. În urma unor complicații medicale grave, aceasta a petrecut 23 de zile în spital, a trecut printr-o intervenție chirurgicală cu risc ridicat și a suferit un accident vascular cerebral ischemic, care i-a provocat paralizie pe partea dreaptă a corpului.

Distribuie articolul