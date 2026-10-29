Guvernul Bolojan, acuzat că a prezentat date false la CEDO despre salariile magistraților. Dezvăluirile CSM

Publicat 29 oct. 2026, 12:46 Sursă Realitatea PLUS

Acuzații grave la adresa fostului Guvern condus de Ilie Bolojan, după ce au apărut diferențe importante între salariile magistraților prezentate Curții Europene a Drepturilor Omului și cifrele făcute publice de Consiliul Superior al Magistraturii.

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