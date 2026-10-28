Luca Niculescu, discuții despre comasarea voluntară și bugetele județelor. Ce spune despre rectificare și proiectele PNRR

Premierul Luca Niculescu a discutat miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) despre problemele financiare ale administrațiilor județene, reforma administrativ-teritorială și comasarea voluntară. Șeful Guvernului a transmis că rectificarea bugetară și bugetul pentru anul viitor trebuie să țină cont de urgențele privind serviciile sociale, spitalele, drumurile județene și finalizarea investițiilor.
Rectificarea bugetară, în centrul discuțiilor cu reprezentanții consiliilor județene
Potrivit mesajului transmis de Luca Niculescu, întâlnirea a vizat atât dificultățile comune administrațiilor județene, cât și problemele specifice fiecărui județ. Printre principalele preocupări s-au numărat presiunile asupra bugetelor locale și asigurarea finanțării pentru proiectele cu termene apropiate de finalizare.
La întâlnire au participat vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, potrivit mesajului șefului Executivului.
Reforma administrativ-teritorială și comasarea voluntară, pe agenda Guvernului
Un alt subiect abordat a fost reforma administrativ-teritorială, inclusiv comasarea voluntară. Luca Niculescu a precizat că aceste soluții se regăsesc în programul de guvernare și urmăresc o utilizare mai eficientă a banilor publici.
Premierul a susținut că o relație de lucru predictibilă între Guvern și administrația locală este necesară pentru continuarea reformelor, stabilirea unor reguli mai clare pentru finanțele publice locale și protejarea investițiilor în sănătate, educație și infrastructură.
Sprijin pentru finalizarea proiectelor PNRR și atragerea fondurilor europene
Luca Niculescu a anunțat că, în urma discuțiilor, au fost convenite măsuri de sprijin pentru finalizarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și pentru atragerea mai rapidă a fondurilor de coeziune.
Șeful Executivului nu a detaliat în mesaj măsurile convenite, sumele care ar putea fi alocate sau termenele de aplicare.
Pregătirea pentru iarnă și sprijinul pentru persoanele vulnerabile
Discuțiile de la Palatul Victoria au inclus și pregătirea pentru sezonul rece, asigurarea energiei necesare populației și economiei, precum și pregătirea unor măsuri pentru persoanele aflate în situații vulnerabile.
În același mesaj, Luca Niculescu a prezentat atragerea finanțărilor europene și a investițiilor drept priorități ale Guvernului. El a afirmat că România este „foarte aproape” de obiectivul aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), statut despre care a spus că ar putea deschide noi oportunități de dezvoltare și acces la capital internațional.