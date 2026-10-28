Luca Niculescu, discuții despre comasarea voluntară și bugetele județelor. Ce spune despre rectificare și proiectele PNRR

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 oct. 2026, 19:09

Premierul Luca Niculescu a discutat miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) despre problemele financiare ale administrațiilor județene, reforma administrativ-teritorială și comasarea voluntară. Șeful Guvernului a transmis că rectificarea bugetară și bugetul pentru anul viitor trebuie să țină cont de urgențele privind serviciile sociale, spitalele, drumurile județene și finalizarea investițiilor.

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