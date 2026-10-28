Ștefan Radu Oprea, după atacul cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră: „O nouă amenințare gravă”

Ministrul Apărării, social-democratul Ștefan Radu Oprea, a condamnat miercuri, 28 octombrie, atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, după cel mai incident de acest fel, când o navă de containere care se îndrepta spre portul Constanța a fost lovită de trei drone în apropierea coastei Bulgariei. Oficialul a avertizat că incidentul reprezintă "o amenințare gravă la adresa libertății de navigație și a securității regionale".
Ministrul Apărării: Războiul din Ucraina pune în pericol securitatea maritimă
Ștefan Radu Oprea a subliniat că efectele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei se resimt și în afara zonei de conflict, afectând siguranța marinarilor, transporturile comerciale și securitatea statelor riverane Mării Negre.
Acesta a amintit și de incidentele din ultimele săptămâni, inclusiv de atacul asupra unei nave comerciale în apropierea coastelor României, despre care a spus că arată că riscurile pentru securitatea maritimă sunt reale și tot mai grave.
Ministrul a subliniat că securitatea Mării Negre este esențială atât pentru România și statele din regiune, cât și pentru întreaga Alianță Nord-Atlantică.
Ministerul Transporturilor din Bulgaria a anunțat că patru ambarcațiuni ale marinei și poliției au fost trimise pentru a acorda asistență. Nava se deplasa din portul israelian Haifa spre Constanța, iar cei 18 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță.
Proprietarul navei, compania Contships Management, a confirmat atacul. Echipajul era format din 14 filipinezi și patru ucraineni, toți ajungând în siguranță la țărm.
Potrivit unei surse din domeniul securității maritime citate de Reuters, nava a suferit avarii grave și se înclina pe o parte.