Ștefan Radu Oprea, după atacul cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră: „O nouă amenințare gravă”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 oct. 2026, 17:29

Ministrul Apărării, social-democratul Ștefan Radu Oprea, a condamnat miercuri, 28 octombrie, atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, după cel mai incident de acest fel, când o navă de containere care se îndrepta spre portul Constanța a fost lovită de trei drone în apropierea coastei Bulgariei. Oficialul a avertizat că incidentul reprezintă "o amenințare gravă la adresa libertății de navigație și a securității regionale".

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