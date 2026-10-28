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Politica· 2 min citire

Ștefan Radu Oprea, după atacul cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră: „O nouă amenințare gravă”

Ștefan Radu Oprea/ Facebook

Ștefan Radu Oprea/ Facebook

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 oct. 2026, 17:29

Ministrul Apărării, social-democratul Ștefan Radu Oprea, a condamnat miercuri, 28 octombrie, atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, după cel mai incident de acest fel, când o navă de containere care se îndrepta spre portul Constanța a fost lovită de trei drone în apropierea coastei Bulgariei. Oficialul a avertizat că incidentul reprezintă "o amenințare gravă la adresa libertății de navigație și a securității regionale".

Condamn cu fermitate atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Astăzi, chiar în timp ce participam, la Sofia, la reuniunea trilaterală a miniștrilor apărării din România, Bulgaria și Turcia, am primit vestea că o navă comercială care se îndrepta spre portul Constanța a fost lovită de trei drone în apropierea coastei Bulgariei. Acest eveniment reprezintă o nouă amenințare gravă la adresa libertății de navigație și a securității regionale

a scris Ștefan Radu Oprea, miercuri, pe Facebook.

Ministrul Apărării: Războiul din Ucraina pune în pericol securitatea maritimă

Ștefan Radu Oprea a subliniat că efectele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei se resimt și în afara zonei de conflict, afectând siguranța marinarilor, transporturile comerciale și securitatea statelor riverane Mării Negre.

Războiul de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei continuă să producă efecte dramatice dincolo de zona de conflict, punând în pericol viețile marinarilor, transporturile comerciale și securitatea statelor riverane Mării Negre

a transmis ministrul.

Acesta a amintit și de incidentele din ultimele săptămâni, inclusiv de atacul asupra unei nave comerciale în apropierea coastelor României, despre care a spus că arată că riscurile pentru securitatea maritimă sunt reale și tot mai grave.

România va continua să acționeze, împreună cu aliații NATO și partenerii regionali, pentru consolidarea supravegherii maritime, creșterea capacității de răspuns la amenințările cu drone și protejarea libertății de navigație

a mai spus Ștefan Radu Oprea.

Ministrul a subliniat că securitatea Mării Negre este esențială atât pentru România și statele din regiune, cât și pentru întreaga Alianță Nord-Atlantică.

Echipajul navei a fost evacuat

Nava de containere a fost lovită miercuri de trei drone maritime la aproximativ 21 de mile sud-est de Șabla, pe coasta bulgară a Mării Negre, potrivit ministrului bulgar al Apărării, Dimitar Stoianov.

Ministerul Transporturilor din Bulgaria a anunțat că patru ambarcațiuni ale marinei și poliției au fost trimise pentru a acorda asistență. Nava se deplasa din portul israelian Haifa spre Constanța, iar cei 18 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță.

Proprietarul navei, compania Contships Management, a confirmat atacul. Echipajul era format din 14 filipinezi și patru ucraineni, toți ajungând în siguranță la țărm.

Potrivit unei surse din domeniul securității maritime citate de Reuters, nava a suferit avarii grave și se înclina pe o parte.

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