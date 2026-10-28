PNL cerea reformarea statului, dar acum atacă schimbările din primării! Liberalii contestă planul PSD

Publicat 28 oct. 2026, 08:38 Sursă Realitatea PLUS

Un nou scandal politic izbucnește între PNL și PSD, de această dată din cauza reformei administrative care ar putea duce la comasarea unor primării și la reducerea cheltuielilor statului. Deși liberalii au susținut în repetate rânduri că România are nevoie de o administrație mai suplă și au acuzat PSD că blochează reformele, acum critică planul anunțat de Sorin Grindeanu. Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, susține că proiectul este unul fals și că social-democrații nu urmăresc o schimbare reală. Disputa are loc chiar în ziua în care premierul Luca Niculescu are programate discuții cu reprezentanții conducerilor consiliilor județene, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul