PNL cerea reformarea statului, dar acum atacă schimbările din primării! Liberalii contestă planul PSD

Un nou scandal politic izbucnește între PNL și PSD, de această dată din cauza reformei administrative care ar putea duce la comasarea unor primării și la reducerea cheltuielilor statului. Deși liberalii au susținut în repetate rânduri că România are nevoie de o administrație mai suplă și au acuzat PSD că blochează reformele, acum critică planul anunțat de Sorin Grindeanu. Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, susține că proiectul este unul fals și că social-democrații nu urmăresc o schimbare reală. Disputa are loc chiar în ziua în care premierul Luca Niculescu are programate discuții cu reprezentanții conducerilor consiliilor județene, conform Realitatea PLUS.
Reforma administrației provoacă un nou conflict politic între social-democrați și liberali, după ce PSD a anunțat că vrea comasarea localităților mici și restructurarea instituțiilor publice care consumă bani de la buget. Alexandru Muraru, vicepreședintele PNL, a reacționat dur și a contestat planul prezentat de Sorin Grindeanu. Liberalul susține că propunerea nu conține suficiente informații despre localitățile care ar urma să fie reorganizate și nici criterii clare pentru aplicarea măsurilor.
Muraru acuză PSD că folosește tema reformei pentru a câștiga capital politic, fără să prezinte un proiect concret. Potrivit acestuia, măsurile ar urma să producă efecte abia din 2028, iar anunțul social-democraților ar reprezenta doar o încercare de a crea impresia că statul este reformat. Criticile vin însă din partea unui partid care, în timpul guvernării conduse de Ilie Bolojan, a insistat că reducerea aparatului administrativ este necesară pentru diminuarea cheltuielilor publice.
Liberalii se tem de schimbările din administrația locală. Ce primării ar putea fi comasate
Una dintre cele mai sensibile măsuri anunțate de PSD este reorganizarea localităților mici, care ar putea duce la reducerea numărului de primării și a funcțiilor de conducere din administrația locală. O asemenea schimbare ar avea și consecințe politice, deoarece partidele ar putea pierde unele dintre funcțiile de primar pe care le controlează în prezent. În cazul PNL, miza este cu atât mai mare cu cât formațiunea are numeroși primari și aleși locali, iar reorganizarea administrativă ar putea modifica structura actuală a conducerii unor comunități.
Planul prezentat de Ministerul Dezvoltării vizează, într-o primă etapă, 429 de localități cu cel mult 1.500 de locuitori. Autoritățile analizează posibilitatea comasării voluntare a acestora, cu acordul comunităților și cu stimulente financiare pentru administrațiile care acceptă reorganizarea. Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat că unificarea unor localități ar putea fi încurajată prin facilități fiscale și finanțări pentru investiții.
Sorin Grindeanu vrea două reforme până în martie 2027. Primăriile și companiile de stat, pe listă
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni, 26 octombrie, că îi va propune premierului Luca Niculescu două reforme importante, pentru care Guvernul să își angajeze răspunderea până în martie 2027. Prima reformă privește reorganizarea administrativ-teritorială, prin comasarea unor localități mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni.
Cea de-a doua vizează administrația centrală, unde PSD propune reducerea numărului de agenții, comasarea instituțiilor cu atribuții asemănătoare și reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat care înregistrează pierderi și nu își mai justifică existența. Coordonarea reformei administrativ-teritoriale îi revine europarlamentarului Dragoș Benea, în timp ce vicepremierul Marian Neacșu se va ocupa de propunerile privind reorganizarea aparatului guvernamental.
Grindeanu susține că reducerea cheltuielilor trebuie făcută fără afectarea serviciilor de care beneficiază populația. Liderul PSD a cerut ca reformele să fie pregătite înaintea bugetului pentru 2027, astfel încât economiile realizate să poată fi luate în calcul la stabilirea cheltuielilor statului.
De ce se opun liberalii planului PSD. Disputa care a început în timpul guvernării Bolojan
Conflictul privind reforma administrației nu este unul nou. În timpul mandatului lui Ilie Bolojan, PNL a susținut reducerea cheltuielilor din instituțiile publice, inclusiv prin reorganizări și diminuarea numărului de posturi. La acel moment, social-democrații au contestat mai multe dintre măsurile propuse de fostul premier, susținând că simpla concediere a angajaților nu reprezintă o reformă reală.
Sorin Grindeanu a insistat încă din august și septembrie 2026 asupra comasării localităților mici, explicând că o administrație mai eficientă trebuie să ofere aceleași servicii cetățenilor, dar cu cheltuieli mai mici. Acum, Alexandru Muraru susține că reforma promovată de Ilie Bolojan era diferită, deoarece urmărea reorganizarea ministerelor, agențiilor și prefecturilor, în timp ce propunerea PSD pune accent pe administrația locală.
Liberalul îi acuză pe social-democrați că au blocat anterior schimbările din instituțiile centrale și că încearcă acum să promoveze un proiect insuficient pregătit. În același timp, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a cerut ca reforma să fie discutată cu reprezentanții administrației și cu societatea, înainte de stabilirea unei forme finale.
Premierul Luca Niculescu, discuții cu șefii consiliilor județene. Reforma intră într-o etapă decisivă
În plin conflict politic privind reorganizarea administrației, premierul Luca Niculescu are programate miercuri, 28 octombrie, discuții cu reprezentanții conducerilor consiliilor județene. Întâlnirea are loc în contextul pregătirilor pentru reforma administrativă, una dintre prioritățile asumate prin programul noului Guvern. Ministerul Dezvoltării a început deja organizarea grupurilor de lucru care vor analiza comasarea voluntară a localităților mici. Printr-un ordin emis pe 21 octombrie și publicat în Monitorul Oficial pe 23 octombrie, a fost constituit grupul central pentru proiectul START Reforma Administrativă.
Totodată, prefecții trebuie să formeze grupuri județene din care să facă parte președinții consiliilor județene și reprezentanții Asociației Comunelor din România. Aceste structuri vor participa la pregătirea măsurilor și la identificarea soluțiilor pentru reorganizarea administrației locale. Guvernul are în program și o evaluare a instituțiilor centrale în primele șase luni, pentru identificarea atribuțiilor care se suprapun și a cheltuielilor care pot fi reduse.