Ipoteză-șoc! Directorul Carfil Brașov credea că incendiul a fost un act de răzbunare, nu un sabotaj

Publicat 27 oct. 2026, 17:03 Actualizat 27 oct. 2026, 17:29

Scenariu surprinzător în cazul incendiului de la fabrica de armament Carfil Brașov. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, directorul Mircea Petru Tanțău a declarat că, inițial, a crezut că este vorba despre o răzbunare, nu despre o acțiune de sabotaj. Ulterior, acesta și-a amintit că a fost informat de serviciile abilitate cu privire la posibilitatea unor astfel de acțiuni de sabotaj.

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