Ipoteză-șoc! Directorul Carfil Brașov credea că incendiul a fost un act de răzbunare, nu un sabotaj

Scenariu surprinzător în cazul incendiului de la fabrica de armament Carfil Brașov. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, directorul Mircea Petru Tanțău a declarat că, inițial, a crezut că este vorba despre o răzbunare, nu despre o acțiune de sabotaj. Ulterior, acesta și-a amintit că a fost informat de serviciile abilitate cu privire la posibilitatea unor astfel de acțiuni de sabotaj.
Directorul Carfil Brașov, Mircea Petru Tănău, a făcut declarații în exclusivitate la Realitatea PLUS despre incendiul izbucnit pe 14 septembrie în Parcul Industrial Carfil SA și despre suspiciunile care au apărut ulterior incidentului. Acesta a explicat că, inițial, a crezut că ar putea fi vorba despre o răzbunare, însă, după ce a corelat imaginile surprinse de camerele de supraveghere cu avertismentele primite anterior, a luat în calcul și posibilitatea unui act de sabotaj.
Potrivit directorului, incendiul nu s-a produs în incinta uzinei Carfil, ci în parcul industrial din apropiere. Acesta a precizat că focul nu avea cum să ajungă la fabrică, având în vedere distanța și dispunerea clădirilor de pe platforma industrială.
Directorul a suspectat inițial o răzbunare
Șeful Carfil Brașov a povestit că, după ce a analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, prima ipoteză a fost aceea a unei răzbunări personale. El a luat în calcul posibilitatea ca persoana care a provocat incendiul să fi cunoscut foarte bine clădirea.
Ulterior, acesta a făcut legătura între incident și informațiile primite în primăvară și în luna august, care vizau posibile amenințări.
Două ipoteze privind incendiul
Mircea Petru Tănău a prezentat două posibile explicații pentru ceea ce s-a întâmplat. Prima este aceea că autorii ar fi cunoscut foarte bine amplasamentul și ar fi provocat incendiul cu scopul de a intimida și de a transmite un avertisment, fără să urmărească afectarea directă a activității uzinei.
A doua ipoteză luată în calcul este aceea că persoanele implicate nu ar fi cunoscut suficient de bine amplasamentul și ar fi acționat fără să înțeleagă exact consecințele.
Directorul nu a prezentat însă aceste variante drept concluzii definitive privind autorii sau scopul incidentului.
Paza uzinei a fost întărită
În urma evenimentului, conducerea Carfil a sporit măsurile de securitate. Potrivit lui Mircea Petru Tănău, uzina beneficiază atât de pază proprie, cât și de serviciile unei firme de pază înarmate.
Acesta a precizat că au fost intensificate verificările, inclusiv prin controale inopinate desfășurate ziua și noaptea, iar personalul a fost instruit să raporteze imediat orice situație suspectă.
În ceea ce privește amplasamentul, acesta a explicat că platforma industrială Carfil este formată din patru tronsoane mari, cu clădiri dispuse în paralel. Uzina se află în ultimul tronson, în timp ce incendiul s-a produs în primul.
„Incendiul nu avea cum să ajungă la noi”, a subliniat Mircea Petru Tănău.
Declarațiile directorului vin în contextul preocupărilor privind securitatea obiectivelor industriale și a posibilelor amenințări la adresa acestora. Până la stabilirea împrejurărilor exacte ale incidentului, ipotezele privind o răzbunare sau un eventual act de intimidare rămân variante prezentate de director, nu concluzii definitive ale unei anchete.