Realitatea.NET
ExclusivPolitica· 3 min citire

Ipoteză-șoc! Directorul Carfil Brașov credea că incendiul a fost un act de răzbunare, nu un sabotaj

Incendiu hală Carfil. Foto/Arhivă

Incendiu hală Carfil. Foto/Arhivă

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deIulian Budusan
Publicat27 oct. 2026, 17:03
Actualizat27 oct. 2026, 17:29

Scenariu surprinzător în cazul incendiului de la fabrica de armament Carfil Brașov. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, directorul Mircea Petru Tanțău a declarat că, inițial, a crezut că este vorba despre o răzbunare, nu despre o acțiune de sabotaj. Ulterior, acesta și-a amintit că a fost informat de serviciile abilitate cu privire la posibilitatea unor astfel de acțiuni de sabotaj.

Directorul Carfil Brașov, Mircea Petru Tănău, a făcut declarații în exclusivitate la Realitatea PLUS despre incendiul izbucnit pe 14 septembrie în Parcul Industrial Carfil SA și despre suspiciunile care au apărut ulterior incidentului. Acesta a explicat că, inițial, a crezut că ar putea fi vorba despre o răzbunare, însă, după ce a corelat imaginile surprinse de camerele de supraveghere cu avertismentele primite anterior, a luat în calcul și posibilitatea unui act de sabotaj.

Potrivit directorului, incendiul nu s-a produs în incinta uzinei Carfil, ci în parcul industrial din apropiere. Acesta a precizat că focul nu avea cum să ajungă la fabrică, având în vedere distanța și dispunerea clădirilor de pe platforma industrială.

Pe 14 septembrie, am fost anunțați că este un incendiu. Când am ajuns eu la fabrică, era stins. Am raportat evenimentul superiorilor din București

a declarat Mircea Petre Tanțău, directorul Carfil.

Directorul a suspectat inițial o răzbunare

Șeful Carfil Brașov a povestit că, după ce a analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, prima ipoteză a fost aceea a unei răzbunări personale. El a luat în calcul posibilitatea ca persoana care a provocat incendiul să fi cunoscut foarte bine clădirea.

Așa am crezut că e răzbunare, pentru că cel care a inițiat incendiul cunoștea foarte bine clădirea. Mă gândeam că e cineva care a lucrat la servicii sau la stația ITP și vrea să se răzbune

a declarat Mircea Petre Tanțău, directorul Carfil.

Ulterior, acesta a făcut legătura între incident și informațiile primite în primăvară și în luna august, care vizau posibile amenințări.

Două ipoteze privind incendiul

Mircea Petru Tănău a prezentat două posibile explicații pentru ceea ce s-a întâmplat. Prima este aceea că autorii ar fi cunoscut foarte bine amplasamentul și ar fi provocat incendiul cu scopul de a intimida și de a transmite un avertisment, fără să urmărească afectarea directă a activității uzinei.

Probabil că prima interpretare ar fi: am vrut să atragem atenția, să intimidăm, să inducem o stare de panică, de teamă, să însemne că aveți grijă pe viitor

a declarat Mircea Petre Tanțău, directorul Carfil.

A doua ipoteză luată în calcul este aceea că persoanele implicate nu ar fi cunoscut suficient de bine amplasamentul și ar fi acționat fără să înțeleagă exact consecințele.

Directorul nu a prezentat însă aceste variante drept concluzii definitive privind autorii sau scopul incidentului.

Paza uzinei a fost întărită

În urma evenimentului, conducerea Carfil a sporit măsurile de securitate. Potrivit lui Mircea Petru Tănău, uzina beneficiază atât de pază proprie, cât și de serviciile unei firme de pază înarmate.

Acesta a precizat că au fost intensificate verificările, inclusiv prin controale inopinate desfășurate ziua și noaptea, iar personalul a fost instruit să raporteze imediat orice situație suspectă.

Nu vă pot spune de la cine a venit avertismentul unui eventual atac. Cei care își fac datoria ne-au avertizat. Nu este numai SRI

a mai declarat Mircea Petre Tanțău, directorul Carfil.

În ceea ce privește amplasamentul, acesta a explicat că platforma industrială Carfil este formată din patru tronsoane mari, cu clădiri dispuse în paralel. Uzina se află în ultimul tronson, în timp ce incendiul s-a produs în primul.

„Incendiul nu avea cum să ajungă la noi”, a subliniat Mircea Petru Tănău.

Declarațiile directorului vin în contextul preocupărilor privind securitatea obiectivelor industriale și a posibilelor amenințări la adresa acestora. Până la stabilirea împrejurărilor exacte ale incidentului, ipotezele privind o răzbunare sau un eventual act de intimidare rămân variante prezentate de director, nu concluzii definitive ale unei anchete.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe