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Politica· 1 min citire

Sorin Grindeanu, după incendiul de la fabrica de armament din Brașov: „Toleranță zero pentru sabotajele Rusiei”

Sorin Grindeanu, președintele PSD (sursă foto: captură video)

Sorin Grindeanu, președintele PSD (sursă foto: captură video)

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 oct. 2026, 13:29

Sorin Grindeanu cere „toleranță zero” față de actele de sabotaj și diversiune pe care le atribuie Federației Ruse pe teritoriul României. Într-un mesaj în care face referire la incendiul de la fabrica de armament din Brașov și la recentele atacuri cu drone din bazinul Mării Negre, acesta susține că incidentele fac parte dintr-o strategie îndreptată împotriva statelor NATO.

Nu vom accepta nicio încălcare a suveranității și securității statului român, iar astfel de acte nu pot rămâne nesancționate

a declarat Sorin Grindeanu

Grindeanu leagă incendiul din Brașov de agresiunea hibridă a Rusiei

În mesajul său, Grindeanu prezintă incendiul de la fabrica de armament din Brașov drept o manifestare a agresiunii hibride a statului rus. El pune incidentul în legătură cu tensiunile din bazinul Mării Negre și cu recentele atacuri cu drone.

Incendiul de la fabrica de armament din Brașov arată agresiunea hibridă la care recurge statul rus, parte a unui registru mai larg unde se suprapune escaladarea din bazinul Mării Negre – prin recentele atacuri cu drone

a declarat Sorin Grindeanu

Grindeanu susține că aceste evenimente nu sunt accidentale și că vizează securitatea statelor membre NATO.

Aceste incidente nu pot fi considerate accidentale. Ele demonstrează o strategie îndreptată împotriva statelor NATO

a declarat Sorin Grindeanu

Apel pentru întărirea securității naționale și protejarea infrastructurii critice

În acest context, Sorin Grindeanu solicită întărirea securității naționale și subliniază importanța instituțiilor de forță, în special în prevenirea unor astfel de incidente.

De aceea, securitatea națională trebuie întărită, iar rolul instituțiilor de forță este esențial în această perioadă cu provocări multiple, mai ales în ceea ce privește prevenția

a declarat Sorin Grindeanu

La finalul mesajului, Grindeanu a afirmat că protejarea populației și a infrastructurii critice reprezintă principala prioritate.

Protejarea românilor și a infrastructurii critice a României sunt prioritatea noastră numărul unu.

a declarat Sorin Grindeanu

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