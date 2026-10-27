Sorin Grindeanu, după incendiul de la fabrica de armament din Brașov: „Toleranță zero pentru sabotajele Rusiei”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 oct. 2026, 13:29

Sorin Grindeanu cere „toleranță zero” față de actele de sabotaj și diversiune pe care le atribuie Federației Ruse pe teritoriul României. Într-un mesaj în care face referire la incendiul de la fabrica de armament din Brașov și la recentele atacuri cu drone din bazinul Mării Negre, acesta susține că incidentele fac parte dintr-o strategie îndreptată împotriva statelor NATO.

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