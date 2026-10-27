Miniștrii PSD pregătesc bilanțul guvernării Bolojan. Măsuri urgente pentru spitale și școli

Publicat 27 oct. 2026, 08:21 Sursă Realitatea PLUS

Miniștrii PSD pregătesc o evaluare a situației rămase după guvernarea lui Ilie Bolojan, dar și o serie de măsuri urgente pentru perioada următoare. Printre prioritățile noului Executiv se numără asigurarea banilor pentru spitale și ambulanțe, deblocarea despăgubirilor pentru fermierii afectați de secetă și combaterea violenței în școli. În același timp, Guvernul condus de Luca Niculescu trebuie să pregătească rectificarea bugetară și să poarte discuții la Bruxelles pentru a evita pierderea fondurilor europene din PNRR, conform Realitatea PLUS.

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