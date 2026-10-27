Miniștrii PSD pregătesc bilanțul guvernării Bolojan. Măsuri urgente pentru spitale și școli

Miniștrii PSD pregătesc o evaluare a situației rămase după guvernarea lui Ilie Bolojan, dar și o serie de măsuri urgente pentru perioada următoare. Printre prioritățile noului Executiv se numără asigurarea banilor pentru spitale și ambulanțe, deblocarea despăgubirilor pentru fermierii afectați de secetă și combaterea violenței în școli. În același timp, Guvernul condus de Luca Niculescu trebuie să pregătească rectificarea bugetară și să poarte discuții la Bruxelles pentru a evita pierderea fondurilor europene din PNRR, conform Realitatea PLUS.
Miniștrii PSD pregătesc evaluarea situației după guvernarea Bolojan
Conducerea PSD a stabilit o serie de priorități pentru miniștrii social-democrați din noul Guvern. Aceștia trebuie să analizeze problemele din instituțiile pe care le conduc și să prezinte măsurile pe care intenționează să le aplice în perioada următoare.
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut și o evaluare a situației financiare rămase după guvernarea lui Ilie Bolojan. Acesta vrea să fie prezentate public facturile neachitate, datoriile amânate și celelalte obligații de plată ale statului. Grindeanu susține că măsurile economice adoptate de fostul Executiv au afectat populația și companiile, fără să rezolve problemele bugetare. Social-democrații au anunțat că vor urmări periodic rezultatele miniștrilor, pentru a verifica modul în care sunt puse în aplicare măsurile din programul de guvernare.
Spitalele și ambulanțele au nevoie urgentă de bani. Se pregătește rectificarea bugetară
Una dintre cele mai importante probleme pe care Guvernul trebuie să le rezolve este lipsa fondurilor din sistemul sanitar. Unitățile de primiri urgențe și serviciile de ambulanță au nevoie de bani suplimentari pentru a funcționa până la sfârșitul anului.
Rectificarea bugetară ar urma să asigure finanțarea acestor servicii, dar și fonduri pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate, necesare plății serviciilor medicale și compensării medicamentelor.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a atras deja atenția asupra problemelor financiare din sistem. Acesta a anunțat că Sănătatea are nevoie de aproximativ 10,5–11 miliarde de lei la rectificarea bugetară, pentru acoperirea cheltuielilor până la finalul anului.
Și Ministerul Afacerilor Interne are nevoie de fonduri suplimentare, inclusiv pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
Despăgubiri pentru secetă și măsuri împotriva violenței în școli
În agricultură, una dintre prioritățile anunțate este deblocarea despăgubirilor pentru fermierii afectați de secetă. Ministerul Agriculturii trebuie să continue și discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene pentru reluarea exporturilor de ovine. Măsuri importante sunt pregătite și în educație, după incidentele violente înregistrate în școli. Guvernul intenționează să revizuiască planul național pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar.
Grupul de lucru constituit la nivelul Executivului urmează să discute cu reprezentanții profesorilor, elevilor și părinților. Printre măsurile analizate se numără întărirea pazei în școli, creșterea numărului de consilieri psihologici și îmbunătățirea modului în care autoritățile intervin atunci când apar incidente grave. De asemenea, sunt vizate măsuri pentru identificarea din timp a comportamentelor violente și pentru sancționarea agresiunilor asupra elevilor și profesorilor.
Discuții importante la Bruxelles. Guvernul încearcă să salveze fondurile din PNRR
O altă prioritate a săptămânii este situația fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ministrul responsabil de fondurile europene, Alexandru Ghigiu, are programate discuții la Bruxelles pentru evaluarea stadiului în care se află programul și identificarea soluțiilor necesare pentru continuarea finanțării proiectelor.
Guvernul trebuie să urmărească îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul PNRR și să rezolve problemele care ar putea întârzia accesarea banilor europeni. În paralel, miniștrii PSD au pe agendă și alte măsuri, printre care verificările pentru deschiderea unor noi tronsoane de autostradă, evaluarea programelor de sprijin pentru economie și pregătirea reformei administrației publice locale.
Guvernul pregătește două rectificări bugetare
Potrivit calendarului prezentat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, Executivul are în vedere două etape de rectificare bugetară. Prima a fost anunțată pentru sfârșitul lunii octombrie și ar trebui să acopere cheltuielile urgente ale instituțiilor publice, în special din sănătate, interne și serviciile de ambulanță. O a doua rectificare este prevăzută pentru finalul lunii noiembrie, când ar urma să fie făcute noi ajustări în funcție de necesarul de finanțare.
Alexandru Nazare a precizat că ambele rectificări trebuie realizate ținând cont de ținta de deficit bugetar pentru anul 2026. Înainte de stabilirea sumelor finale, ministerele trebuie să își evalueze cheltuielile și să transmită necesarul de fonduri. Rectificarea bugetară și măsurile anunțate de miniștri rămân astfel printre principalele priorități ale Guvernului pentru această săptămână.