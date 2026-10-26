Realitatea.NET
Politica· 3 min citire

Dian Popescu, avertisment privind carburanții și energia: „Trebuie luate măsuri urgente”

Dian Popescu

Dian Popescu

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 oct. 2026, 15:20

Expertul în energie Dian Popescu critică deciziile Uniunii Europene, despre care susține că au contribuit la creșterea prețurilor carburanților. Într-o intervenție la Realitatea Plus, acesta a vorbit despre sancțiunile impuse Rusiei, conflictul din Strâmtoarea Ormuz și necesitatea repornirii rafinăriei Petrotel. Expertul consideră că România trebuie să reducă accizele și TVA-ul pentru a limita scumpirile și avertizează că prețul energiei electrice ar putea crește puternic de la 1 ianuarie 2027.

Dian Popescu critică deciziile Uniunii Europene: „Toată această criză vine de la deciziile UE”

Expertul în energie susține că actuala criză a prețurilor este rezultatul mai multor decizii luate la nivel european, la care s-au adăugat tensiunile din Orientul Mijlociu. Dian Popescu a criticat Pactul Verde European, cunoscut drept Green Deal, și sancțiunile impuse Rusiei, considerând că acestea au afectat piața carburanților.

Dar, dacă stăm să ne uităm puțin, toată această criză, această creștere a prețurilor, vine de la deciziile Uniunii Europene. Acel nenorocit de Green Deal, acele sancțiuni impuse Rusiei și, colac peste pupăză, a venit și acest conflict din Strâmtoarea Ormuz, din Golful Persic.

— a declarat Dian Popescu.

Acesta a vorbit și despre importanța Mării Negre pentru aprovizionarea cu produse petroliere, susținând că România nu depinde direct de transporturile de benzină și motorină care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

România, dacă ar fi avut liniște la Marea Neagră, cum toți speram, pentru că toți au interese la Marea Neagră, și Rusia are interese în portul Novorossiisk, că are trei terminale acolo, și noi avem interese, și Turcia are interese, are platforme marine pe Marea Neagră. Toate țările riverane Mării Negre au interese. Noi nu luăm benzină și motorină prin Strâmtoarea Ormuz, noi le luăm din portul Novorossiisk, practic din interiorul Mării Negre.

— a mai transmis expertul în energie.

Dian Popescu cere repornirea rafinăriei Petrotel. Ce spune despre producția de carburanți

O altă problemă semnalată de Dian Popescu este situația rafinăriei Petrotel din Ploiești. Expertul a vorbit despre posibilitatea implicării Ministerului Energiei în preluarea și repornirea unității, considerând că reluarea activității ar putea reduce presiunea asupra pieței carburanților. Potrivit estimărilor sale, rafinăria ar putea aduce un plus de peste două milioane de tone de produse petroliere anual, reprezentând aproximativ 20% din consumul României. Dian Popescu consideră că repornirea rafinăriei ar putea îmbunătăți aprovizionarea internă și ar putea contribui la limitarea scumpirilor. Expertul susține că România trebuie să ia rapid măsuri pentru a-și valorifica propria capacitate de rafinare.

Dian Popescu cere reducerea accizelor și a TVA-ului. Avertisment privind energia electrică din 2027

Expertul în energie a cerut și reducerea taxelor aplicate carburanților, în condițiile în care prețurile au crescut puternic. Acesta consideră că diminuarea accizelor ar trebui însoțită de reducerea TVA-ului, pentru a limita impactul asupra consumatorilor și asupra economiei. În același timp, Dian Popescu avertizează că prețurile energiei electrice ar putea crește semnificativ de la începutul anului viitor, ceea ce ar putea influența și costurile de producție ale carburanților.

Mai ales dacă face, într-adevăr, această reducere de acciză, din punctul meu de vedere ar trebui să reducă și TVA-ul. De ce? Pentru că și așa ne confruntăm și ne vom confrunta de la 1 ianuarie 2027 cu o dublare a prețului la energie electrică. Dublarea prețului la energie electrică, aproape dublarea, trebuie să înțelegeți că va duce și la creșterea prețului la carburanți, pentru că în producție intră energia electrică, o componentă destul de mare

— a mai spus Dian Popescu.

Expertul a atras atenția și asupra situației economice a României, susținând că majorarea costurilor pune presiune asupra companiilor.

Și așa economia României are probleme, după cum vedeți, șchioapătă masiv, dar masiv, pentru că sunt firme care se închid. Nu vreau să intrăm acum în aceste amănunte. Trebuie luate niște măsuri urgente. Deocamdată sunt măsuri luate pe picior, pentru că aceste măsuri trebuiau luate de mult.

— a mai transmis Dian Popescu.

Rafinăria Petrotel, afectată de sancțiunile internaționale

Rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești și-a oprit activitatea în octombrie 2025, inițial pentru lucrări de revizie tehnică. Ulterior, activitatea nu a mai fost reluată din cauza sancțiunilor internaționale impuse grupului rus Lukoil. Potrivit Ministerului Energiei, oprirea rafinăriei a redus cu aproximativ 21% capacitatea de producție a pieței produselor petroliere din România. Cantitatea lipsă a fost compensată prin importuri realizate de ceilalți operatori.

În august 2026, Tribunalul Prahova a aprobat deschiderea procedurii generale a insolvenței Petrotel-Lukoil. Compania a invocat necesitatea protejării activelor și a pregătirii unui plan de reorganizare care să permită reluarea activității. În paralel, tranzacția privind vânzarea activelor internaționale ale Lukoil, inclusiv rafinăria Petrotel, a întâmpinat întârzieri în procesul de aprobare din Statele Unite.

În privința energiei electrice, Dian Popescu avertizase anterior că facturile s-ar putea apropia de dublul valorilor actuale de la 1 ianuarie 2027. Aceasta este o estimare a expertului, nu o majorare deja confirmată pentru toți consumatorii.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe