Dian Popescu, avertisment privind carburanții și energia: „Trebuie luate măsuri urgente”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 oct. 2026, 15:20

Expertul în energie Dian Popescu critică deciziile Uniunii Europene, despre care susține că au contribuit la creșterea prețurilor carburanților. Într-o intervenție la Realitatea Plus, acesta a vorbit despre sancțiunile impuse Rusiei, conflictul din Strâmtoarea Ormuz și necesitatea repornirii rafinăriei Petrotel. Expertul consideră că România trebuie să reducă accizele și TVA-ul pentru a limita scumpirile și avertizează că prețul energiei electrice ar putea crește puternic de la 1 ianuarie 2027.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre facturi romaniacriza energetica