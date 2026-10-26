Dian Popescu, avertisment privind carburanții și energia: „Trebuie luate măsuri urgente”

Expertul în energie Dian Popescu critică deciziile Uniunii Europene, despre care susține că au contribuit la creșterea prețurilor carburanților. Într-o intervenție la Realitatea Plus, acesta a vorbit despre sancțiunile impuse Rusiei, conflictul din Strâmtoarea Ormuz și necesitatea repornirii rafinăriei Petrotel. Expertul consideră că România trebuie să reducă accizele și TVA-ul pentru a limita scumpirile și avertizează că prețul energiei electrice ar putea crește puternic de la 1 ianuarie 2027.
Dian Popescu critică deciziile Uniunii Europene: „Toată această criză vine de la deciziile UE”
Expertul în energie susține că actuala criză a prețurilor este rezultatul mai multor decizii luate la nivel european, la care s-au adăugat tensiunile din Orientul Mijlociu. Dian Popescu a criticat Pactul Verde European, cunoscut drept Green Deal, și sancțiunile impuse Rusiei, considerând că acestea au afectat piața carburanților.
Acesta a vorbit și despre importanța Mării Negre pentru aprovizionarea cu produse petroliere, susținând că România nu depinde direct de transporturile de benzină și motorină care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.
Dian Popescu cere repornirea rafinăriei Petrotel. Ce spune despre producția de carburanți
O altă problemă semnalată de Dian Popescu este situația rafinăriei Petrotel din Ploiești. Expertul a vorbit despre posibilitatea implicării Ministerului Energiei în preluarea și repornirea unității, considerând că reluarea activității ar putea reduce presiunea asupra pieței carburanților. Potrivit estimărilor sale, rafinăria ar putea aduce un plus de peste două milioane de tone de produse petroliere anual, reprezentând aproximativ 20% din consumul României. Dian Popescu consideră că repornirea rafinăriei ar putea îmbunătăți aprovizionarea internă și ar putea contribui la limitarea scumpirilor. Expertul susține că România trebuie să ia rapid măsuri pentru a-și valorifica propria capacitate de rafinare.
Dian Popescu cere reducerea accizelor și a TVA-ului. Avertisment privind energia electrică din 2027
Expertul în energie a cerut și reducerea taxelor aplicate carburanților, în condițiile în care prețurile au crescut puternic. Acesta consideră că diminuarea accizelor ar trebui însoțită de reducerea TVA-ului, pentru a limita impactul asupra consumatorilor și asupra economiei. În același timp, Dian Popescu avertizează că prețurile energiei electrice ar putea crește semnificativ de la începutul anului viitor, ceea ce ar putea influența și costurile de producție ale carburanților.
Expertul a atras atenția și asupra situației economice a României, susținând că majorarea costurilor pune presiune asupra companiilor.
Rafinăria Petrotel, afectată de sancțiunile internaționale
Rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești și-a oprit activitatea în octombrie 2025, inițial pentru lucrări de revizie tehnică. Ulterior, activitatea nu a mai fost reluată din cauza sancțiunilor internaționale impuse grupului rus Lukoil. Potrivit Ministerului Energiei, oprirea rafinăriei a redus cu aproximativ 21% capacitatea de producție a pieței produselor petroliere din România. Cantitatea lipsă a fost compensată prin importuri realizate de ceilalți operatori.