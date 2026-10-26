Decizii importante în PSD după o ședință de peste două ore. Ce urmează în perioada următoare

După mai bine de două ore, liderii social-democrați au ieșit din ședința în care s-au reunit luni dimineață, 26 octombrie, pentru a stabili strategia următoarelor luni și măsurile necesare pentru gestionarea crizelor din țară. Discuțiile au avut loc în contextul pregătirii rectificării bugetare, a legii salarizării și a bugetului pentru 2027, dar și al negocierilor de la Bruxelles pentru salvarea fondurilor din PNRR.
Ședința Biroului Permanent Național (BPN) al PSD s-a încheiat după mai bine de două ore de discuții între principalii lideri ai partidului, reuniți pentru a stabili strategia politică pentru perioada următoare, relatează Realitatea PLUS.
Potrivit sursei citate, discuțiile au vizat pregătirea reformelor și a măsurilor care urmează să fie adoptate în perioada următoare de Guvern și Parlament. Printre subiectele abordate s-au numărat bugetul și rectificarea bugetară, care trebuie realizată până la finalul lunii noiembrie.
În cadrul ședinței ar fi fost stabilite și mai multe decizii privind numirile în funcții din administrația publică. Surse politice citate de Realitatea PLUS au declarat că sunt vizate posturi de prefecți, secretari de stat și subsecretari de stat, pentru care ar urma să fie numiți membri ai PSD.
Anterior acestei ședințe, președintele PSD Sorin Grindeanu a prezentat lista măsurilor pe care miniștrii social-democrați urmează să le adopte în perioada următoare, cu obiective care vizează sănătatea, infrastructura, agricultura, economia și siguranța publică.
Printre prioritățile anunțate se numără:
Sănătate: asigurarea fondurilor necesare pentru funcționarea Unităților de Primiri Urgențe (UPU) și a serviciilor de Ambulanță din întreaga țară.
Agricultură: deblocarea despăgubirilor pentru secetă și reluarea dialogului cu Comisia Europeană în vederea reluării exporturilor de ovine.
Transporturi: finalizarea ultimelor verificări pentru deschiderea, în luna noiembrie, a unei noi secțiuni de autostradă, pe tronsonul Tigveni–Curtea de Argeș.
Mediu: deblocarea Acordului de mediu revizuit pentru tronsonul montan al autostrăzii Pitești–Sibiu, a cărui lipsă limitează lucrările la doar 45% din șantier.
Dezvoltare: operaționalizarea grupului de lucru pentru reforma administrației publice locale.
Fonduri Europene: purtarea unor discuții la Bruxelles pentru salvarea fondurilor alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Economie: realizarea unui audit al tuturor programelor de sprijin pentru economie.
Muncă: deblocarea platformei „Work in Romania”, destinată lucrătorilor străini și așteptată de peste o lună de mii de antreprenori și firme românești.
Apărare: organizarea unei întâlniri cu partenerii din Bulgaria și Turcia pentru consolidarea securității la Marea Neagră.
Justiție, Interne și Învățământ preuniversitar: implementarea măsurilor pentru combaterea violenței în școli.