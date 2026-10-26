Dominic Fritz își apără oamenii după anunțul „dezuserizării”. Acuzații dure la adresa PSD

Publicat 26 oct. 2026, 12:10 Sursă Realitatea PLUS

Dominic Fritz a reacționat după ce Sorin Grindeanu a anunțat că începe „dezuserizarea României”. Liderul USR acuză PSD că vrea să îndepărteze din funcții oamenii care, în opinia sa, au început reformele din administrație. Într-o postare pe Facebook, Fritz își apără foștii miniștri, îi laudă pe Radu Miruță și Oana Țoiu și susține că social-democrații vor să readucă România la vechile practici.

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