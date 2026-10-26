Dominic Fritz își apără oamenii după anunțul „dezuserizării”. Acuzații dure la adresa PSD

Dominic Fritz a reacționat după ce Sorin Grindeanu a anunțat că începe „dezuserizarea României”. Liderul USR acuză PSD că vrea să îndepărteze din funcții oamenii care, în opinia sa, au început reformele din administrație. Într-o postare pe Facebook, Fritz își apără foștii miniștri, îi laudă pe Radu Miruță și Oana Țoiu și susține că social-democrații vor să readucă România la vechile practici.
Dominic Fritz, acuzații la adresa PSD după anunțul lui Sorin Grindeanu
Liderul USR a contestat intenția anunțată de Sorin Grindeanu și a susținut că schimbarea de direcție promisă de PSD ar însemna, în realitate, îndepărtarea celor care au încercat să reformeze instituțiile statului. Fritz consideră că social-democrații sunt nemulțumiți tocmai de activitatea foștilor miniștri USR și de măsurile luate de aceștia în timpul mandatului.
„PSD vrea să scape de cei care au început să schimbe regulile jocului. Pentru că exact asta i-a lovit în plin”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.
În mesajul său, președintele USR a trecut în revistă activitatea foștilor miniștri ai partidului și a prezentat ceea ce consideră că au fost realizările acestora. Fritz a susținut că Radu Miruță și Irineu Darău au contribuit la salvarea unor fabrici și locuri de muncă, în timp ce Oana Țoiu ar fi luat măsuri pentru reducerea cheltuielilor și schimbarea procedurilor de recrutare din Ministerul Afacerilor Externe.
Liderul USR a insistat că miniștrii partidului său au deranjat anumite interese prin reformele începute. În opinia sa, tocmai aceste schimbări ar explica intenția social-democraților de a înlocui oamenii promovați de USR în instituțiile statului.
Fritz susține că PSD vrea să readucă vechile practici în administrație
Dominic Fritz a criticat și promisiunea lui Sorin Grindeanu privind schimbarea direcției României. Liderul USR susține că o asemenea schimbare ar însemna revenirea la o administrație cu funcții inutile, cheltuieli nejustificate și practici pe care foștii miniștri ai partidului său ar fi încercat să le elimine. În aceeași postare, Fritz a invocat achiziții publice controversate și folosirea unor clădiri ale statului pentru activități private. Acesta consideră că înlocuirea oamenilor din funcții nu poate anula măsurile luate în timpul fostei guvernări și nici percepția cetățenilor asupra activității acestora.
Președintele USR i-a transmis lui Grindeanu că social-democrații pot decide schimbări de personal în instituțiile publice, dar nu pot șterge rezultatele pe care partidul său susține că le-a obținut.
Sorin Grindeanu a anunțat „dezuserizarea României”
Reacția lui Dominic Fritz vine după ce Sorin Grindeanu a anunțat că PSD intenționează să schimbe direcția guvernării și să continue procesul pe care l-a numit „dezuserizarea României”. Într-un mesaj publicat duminică, 25 octombrie, liderul PSD a criticat dur măsurile economice ale fostului Guvern Bolojan, susținând că acestea au afectat veniturile populației și activitatea companiilor, fără să rezolve problemele bugetare.
Grindeanu a anunțat că miniștrii social-democrați vor prezenta măsuri concrete pentru economie, sănătate, agricultură, transporturi și administrație. Acesta a reiterat și intenția PSD de a schimba modul în care au fost conduse instituțiile în timpul fostei guvernări. Disputa dintre cei doi lideri are loc la câteva zile după învestirea Guvernului Luca Niculescu, la 20 octombrie 2026, și ieșirea USR de la guvernare. În timp ce Grindeanu susține că noul Executiv trebuie să schimbe direcția țării, Fritz contestă aceste intenții și își apără bilanțul politic al partidului.