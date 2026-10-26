Salariul minim de la 1 ianuarie 2027. Anunțul lui Florin Manole pentru angajații care așteaptă o majorare

Salariul minim brut va rămâne la 4.325 de lei de la 1 ianuarie 2027, potrivit declarațiilor făcute de ministrul Muncii, Florin Manole, sâmbătă, la Alba Iulia. Negocierile pentru o eventuală creștere urmează să înceapă în săptămânile următoare, după primirea datelor economice de la Institutul Național de Statistică (INS). Ministrul a vorbit și despre pregătirea unor noi reguli pentru sprijinirea consumatorilor vulnerabili la energie.
Cât va fi salariul minim de la 1 ianuarie 2027
Întrebat ce valoare va avea salariul minim la începutul anului viitor, Florin Manole a declarat că acesta va rămâne la nivelul actual.
„La 1 ianuarie 2027, salariul minim va fi cel care este acum în plată, 4.325 brut.”
Ministrul nu a anunțat o dată pentru o eventuală majorare ulterioară și nici o sumă care ar putea fi propusă în negocieri. Potrivit explicațiilor sale, o decizie va fi discutată cu sindicatele și patronatele, pe baza indicatorilor economici și a formulei de calcul prevăzute de lege.
Când încep negocierile pentru majorarea salariului minim
Ministerul Muncii așteaptă informațiile de la INS pentru a deschide discuțiile privind salariul minim. Florin Manole a precizat că analiza trebuie să includă productivitatea și indicatorii macroeconomici luați în calcul potrivit legislației.
„Discuția despre salariul minim trebuie să înceapă în săptămânile următoare, când trebuie să vină la Ministerul Muncii informațiile de la Institutul de Statistică, informațiile agregate în formula de calcul conform legii, care să țină cont de productivitate, de toți indicatorii macroeconomici, după care vom merge în Consiliul Național Tripartit și, la masa dialogului cu sindicatele și patronatele, vom lua o decizie”, a declarat Florin Manole.
Astfel, declarațiile ministrului indică menținerea salariului minim brut la 4.325 de lei la începutul anului 2027, în timp ce o eventuală schimbare va depinde de negocierile care urmează.
Ce se întâmplă cu sprijinul pentru energie după 31 decembrie 2026
Un alt subiect abordat de ministrul Muncii a fost continuarea ajutoarelor pentru persoanele vulnerabile la plata facturilor de energie.
Potrivit lui Florin Manole, cadrul legal actual acoperă perioada până la sfârșitul anului 2026. Pentru luna ianuarie este necesară o nouă legislație referitoare la consumatorii vulnerabili.
„În acest moment, legea în vigoare acoperă perioada de până la sfârșitul lunii decembrie, dar noi trebuie să avem pentru luna ianuarie o nouă legislație referitoare la consumatorul vulnerabil.”
Ministrul nu a precizat dacă tichetele de energie vor fi păstrate în forma actuală. De asemenea, nu a anunțat criteriile de eligibilitate sau condițiile în care sprijinul ar putea fi acordat după 1 ianuarie 2027.
Florin Manole spune că pregătirea noilor reguli este întârziată
Modificarea legislației privind consumatorii vulnerabili reprezintă, potrivit ministrului, și un angajament asumat în relația cu Banca Mondială. Manole a invocat un împrumut de 500 de milioane de euro acordat României la sfârșitul anului 2025, despre care a spus că include condiții privind adoptarea unui nou cadru de sprijin.
Ministrul a recunoscut întârzierile în pregătirea proiectului și a afirmat că nu a găsit la minister o variantă de modificare lăsată de Dragoș Pâslaru.
„Suntem foarte întârziați. Trebuie să recunoaștem asta și trebuie să vă spun că nu există un draft de modificare pe care să ni-l fi lăsat domnul Pâslaru, din păcate, dar vă spun că sigur ne vom mișca foarte repede, într-o lună, o lună și jumătate, astfel încât să respectăm termenele.”
Detaliile privind forma ajutorului pentru energie și beneficiarii acestuia urmează să fie stabilite prin noua legislație. Declarațiile ministrului nu confirmă, în acest moment, prelungirea automată a actualului mecanism al tichetelor de energie.