Salariul minim de la 1 ianuarie 2027. Anunțul lui Florin Manole pentru angajații care așteaptă o majorare

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 oct. 2026, 10:01

Salariul minim brut va rămâne la 4.325 de lei de la 1 ianuarie 2027, potrivit declarațiilor făcute de ministrul Muncii, Florin Manole, sâmbătă, la Alba Iulia. Negocierile pentru o eventuală creștere urmează să înceapă în săptămânile următoare, după primirea datelor economice de la Institutul Național de Statistică (INS). Ministrul a vorbit și despre pregătirea unor noi reguli pentru sprijinirea consumatorilor vulnerabili la energie.

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