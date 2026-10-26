Bolojan îl atacă pe Grindeanu pe tema deficitului: „Își fabrică scuzele pentru un eșec”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 oct. 2026, 09:18

Ilie Bolojan îl critică pe Sorin Grindeanu într-un mesaj despre deficitul bugetar, cheltuielile statului și fondurile din PNRR. Bolojan îl acuză că își asumă rolul unui „premier de facto” și că pregătește justificări pentru o eventuală ratare a țintei de deficit, dar și pentru neîndeplinirea unor promisiuni politice.

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