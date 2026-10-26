Bolojan îl atacă pe Grindeanu pe tema deficitului: „Își fabrică scuzele pentru un eșec”

Ilie Bolojan îl critică pe Sorin Grindeanu într-un mesaj despre deficitul bugetar, cheltuielile statului și fondurile din PNRR. Bolojan îl acuză că își asumă rolul unui „premier de facto” și că pregătește justificări pentru o eventuală ratare a țintei de deficit, dar și pentru neîndeplinirea unor promisiuni politice.
Disputa vizează estimările privind deficitul României în 2026, diferența dintre execuția bugetară din timpul anului și rezultatul final, precum și deciziile de cheltuieli de la următoarele rectificări bugetare.
Bolojan: Grindeanu își asumă rolul unui „premier de facto”
În debutul mesajului, Ilie Bolojan susține că Sorin Grindeanu anunță activități și stabilește agenda lui Niculescu, asumându-și astfel un rol care depășește poziția sa.
„Observ că domnul Grindeanu își asumă rolul unui premier de facto, anunțând activități și stabilind, practic, agenda domnului Niculescu. Ar fi și mai bine dacă domnul Grindeanu ar ști, totuși, despre ce vorbește”, afirmă Bolojan.
Acesta invocă evaluările agențiilor de rating pentru a respinge criticile privind estimarea deficitului bugetar. Potrivit cifrelor prezentate în mesaj, proiecțiile pentru 2026 sunt de 5,8% din PIB în cazul Moody’s, 5,9% pentru Fitch și 6,2% pentru Standard & Poor’s.
Bolojan susține că aceste estimări au fost realizate după analizarea tuturor datelor și a facturilor emise. El argumentează că agențiile verifică în detaliu cifrele, deoarece eventualele erori le-ar afecta credibilitatea în fața propriilor clienți.
„Sau contestă domnul Grindeanu competența agențiilor de rating? Să le-o spună când se întorc”, transmite acesta.
Ce spune Ilie Bolojan despre deficit și plățile din PNRR
O altă critică vizează diferența dintre deficitul înregistrat pe parcursul anului și cel de la finalul exercițiului bugetar. Bolojan susține că avansarea unor cheltuieli pentru finalizarea proiectelor din PNRR trebuie analizată împreună cu încasările așteptate ulterior.
În acest context, el invocă banii care ar urma să intre prin cererile de plată 5 și 6 din PNRR. Totodată, Bolojan atribuie PSD responsabilitatea pentru pierderea unor fonduri, invocând nerespectarea țintelor de decarbonizare și neaprobarea legii salarizării.
Pentru a ilustra argumentul privind cheltuielile și încasările din momente diferite ale anului, acesta recurge la o comparație:
„E cam ca atunci când trebuie să scoți mai mulți bani din cutiile de pantofi ca să plătești diverse cheltuieli, urmând să le umpli la loc mai târziu. Astfel, la finalul anului, ai acolo cât ți-ai propus. Asta, dacă nu le golești din nou.”
Bolojan întreabă, de asemenea, dacă Grindeanu acuză Ministerul Finanțelor că ar fi indus în eroare agențiile de rating. În argumentația sa, el susține că PSD a avut reprezentanți la conducerea ministerului pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada de interimat.
Acuzații privind rectificările bugetare și promisiunile pentru anul viitor
În partea finală a mesajului, Ilie Bolojan îl acuză pe Sorin Grindeanu că pregătește explicații pentru o eventuală depășire a țintei de deficit.
„Ori domnul Grindeanu nu înțelege nimic, ori, cel mai probabil, își fabrică scuzele pentru un eșec”, afirmă acesta.
Bolojan susține că Grindeanu ar urmări majorarea cheltuielilor la rectificările bugetare din zilele următoare, fără măsuri de control la final de an. În interpretarea sa, responsabilitatea pentru o eventuală ratare a țintei ar urma să fie transferată asupra celor care au realizat estimările bugetare.
Totodată, el afirmă că promisiunile pentru bugetul anului viitor nu au acoperire financiară și îl acuză pe Grindeanu că încearcă să justifice anticipat neîndeplinirea acestora.
„Noi vom sta cu ochii pe tot ceea ce vor face”, încheie Ilie Bolojan.