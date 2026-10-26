Luca Niculescu se întâlnește astăzi cu Mugur Isărescu și reprezentanții mediului de afaceri. Bugetul pe 2027, marea provocare

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 oct. 2026, 07:55

Premierul Luca Niculescu are programate luni, 26 octombrie 2026, două întâlniri importante pentru economia României. Șeful Executivului va discuta cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, dar și cu reprezentanții mediului de afaceri, într-un moment în care Guvernul trebuie să pregătească bugetul pentru 2027 și să găsească soluții pentru reducerea deficitului bugetar. Deși Palatul Victoria nu a anunțat temele discuțiilor, întrevederile au loc pe fondul presiunilor economice și al angajamentelor asumate de noul Cabinet.

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