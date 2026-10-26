Luca Niculescu se întâlnește astăzi cu Mugur Isărescu și reprezentanții mediului de afaceri. Bugetul pe 2027, marea provocare

Premierul Luca Niculescu are programate luni, 26 octombrie 2026, două întâlniri importante pentru economia României. Șeful Executivului va discuta cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, dar și cu reprezentanții mediului de afaceri, într-un moment în care Guvernul trebuie să pregătească bugetul pentru 2027 și să găsească soluții pentru reducerea deficitului bugetar. Deși Palatul Victoria nu a anunțat temele discuțiilor, întrevederile au loc pe fondul presiunilor economice și al angajamentelor asumate de noul Cabinet.
Întâlnirile vin la mai puțin de o săptămână de la învestirea Guvernului Niculescu, care a primit votul Parlamentului pe 20 octombrie. Premierul și-a stabilit printre priorități adoptarea bugetului pentru anul viitor până la sfârșitul lui 2026, accelerarea absorbției fondurilor europene și continuarea măsurilor de reducere a deficitului. În același timp, firmele așteaptă clarificări privind taxele, investițiile și măsurile de relansare economică.
Luca Niculescu, întâlnire cu Mugur Isărescu la sediul BNR
Potrivit programului oficial al premierului, prima întrevedere este programată luni, la ora 11:00, la sediul Băncii Naționale a României. Luca Niculescu se va întâlni cu guvernatorul Mugur Isărescu, însă Executivul nu a precizat care vor fi subiectele abordate. Discuția are loc într-o perioadă în care inflația, deficitul bugetar și costurile de finanțare ale statului rămân probleme importante pentru economia românească.
Deși agenda nu a fost făcută publică, dialogul dintre Guvern și banca centrală este relevant pentru pregătirea politicilor economice. BNR are responsabilitatea menținerii stabilității prețurilor, în timp ce Executivul stabilește politica fiscal-bugetară. Deciziile privind taxele, cheltuielile publice și deficitul pot influența evoluția inflației, condițiile de creditare și încrederea investitorilor.
Întâlnirea are loc și la câteva zile după publicarea unor noi date Eurostat, care au arătat că România continuă să se confrunte cu un deficit bugetar ridicat. Potrivit datelor ajustate sezonier, deficitul administrației publice a ajuns la 9,2% din PIB în trimestrul al doilea din 2026, cel mai mare nivel înregistrat în Uniunea Europeană pentru această perioadă.
Premierul discută cu reprezentanții mediului de afaceri la Palatul Victoria
A doua întâlnire a zilei este programată pentru ora 14:00, la Palatul Victoria, unde Luca Niculescu va primi reprezentanții mediului de afaceri. Nici în acest caz, Guvernul nu a anunțat temele care vor fi discutate sau lista participanților.
Întrevederea are loc într-un moment în care companiile așteaptă mai multă predictibilitate fiscală și măsuri care să încurajeze investițiile. Creșterea costurilor, modificările fiscale din ultimii ani și încetinirea activității economice au pus presiune asupra firmelor, iar noul Executiv și-a asumat în programul de guvernare mai multe măsuri pentru susținerea sectorului privat.
Una dintre promisiunile importante este eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu 1 ianuarie 2027. Guvernul și-a propus și menținerea cotei unice, accelerarea rambursărilor de TVA pentru contribuabilii corecți și îmbunătățirea relației dintre firme și administrația fiscală.
Rămâne de văzut dacă aceste subiecte vor fi abordate în cadrul întâlnirii de luni și dacă reprezentanții mediului de afaceri vor solicita modificări suplimentare ale măsurilor incluse în programul de guvernare.
Bugetul pentru 2027, una dintre prioritățile noului Guvern
Cele două întrevederi au loc înaintea pregătirii bugetului de stat pentru anul viitor, document pe care premierul Luca Niculescu vrea să îl adopte până la sfârșitul lunii decembrie. Executivul trebuie să stabilească modul în care vor fi împărțite resursele pentru investiții, salarii, pensii și funcționarea instituțiilor publice, fără să abandoneze angajamentele privind reducerea deficitului.
Încă din perioada negocierilor pentru formarea Guvernului, Luca Niculescu a anunțat că finalizarea bugetului pentru 2027 și rectificarea bugetară reprezintă priorități urgente. Premierul a atras atenția că spitalele, autoritățile locale și firmele care au lucrat pentru stat au nevoie de finanțare, iar întârzierile pot provoca blocaje în economie.
Programul de guvernare prevede reducerea deficitului bugetar la 5,2% din PIB în 2027, ținta finală urmând să fie stabilită în funcție de prognozele economice actualizate. Documentul include și măsuri privind indexarea pensiilor, susținerea investițiilor și reducerea unor cheltuieli administrative.
Premierul a declarat anterior că își dorește să evite creșterea taxelor și impozitelor în 2027, dar a precizat că o asemenea promisiune depinde de situația reală a bugetului și de veniturile disponibile.
Deficitul bugetar și cifrele care pun presiune pe Guvern
Datele publicate de Eurostat pe 21 octombrie arată că România a înregistrat, în trimestrul al doilea din 2026, un deficit bugetar de 9,2% din PIB, calculat pe seria ajustată sezonier. Indicatorul a crescut de la 5,5% în primul trimestru și a fost cel mai ridicat din Uniunea Europeană. Aceste valori trimestriale nu reprezintă deficitul cumulat al întregului an. Pentru 2026, programul de guvernare urmărește închiderea anului cu un deficit de aproximativ 6% din PIB, calculat conform metodologiei europene ESA. Pentru 2027, obiectivul indicat este de 5,2%, urmând ca deficitul să scadă treptat în anii următori.
În paralel, Executivul trebuie să accelereze absorbția fondurilor europene. Vineri, 23 octombrie, Luca Niculescu le-a cerut ministerelor implicate să urgenteze procedurile privind ultimele cereri de plată din PNRR și să rezolve problemele tehnice și legislative care întârzie accesarea banilor. În acest context, întâlnirile de luni cu guvernatorul BNR și reprezentanții mediului de afaceri preced o perioadă importantă pentru noul Cabinet. Guvernul trebuie să stabilească măsurile economice pentru anul viitor și să prezinte un buget care să răspundă atât nevoilor de finanțare, cât și angajamentelor de reducere a deficitului.