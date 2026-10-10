Luca Niculescu cere o rectificare bugetară urgentă și măsuri pentru iarnă: „Trebuie să-i protejăm pe cei vulnerabili”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 oct. 2026, 10:16

Premierul desemnat Luca Niculescu afirmă că România are nevoie de o rectificare bugetară urgentă pentru a evita blocaje în funcționarea unor instituții publice. Totodată, acesta susține că bugetul pentru 2027 trebuie finalizat până la sfârșitul acestui an și că sunt necesare măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile în fața dificultăților pe care le-ar putea aduce iarna.

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