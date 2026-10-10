Luca Niculescu cere o rectificare bugetară urgentă și măsuri pentru iarnă: „Trebuie să-i protejăm pe cei vulnerabili”

Premierul desemnat Luca Niculescu afirmă că România are nevoie de o rectificare bugetară urgentă pentru a evita blocaje în funcționarea unor instituții publice. Totodată, acesta susține că bugetul pentru 2027 trebuie finalizat până la sfârșitul acestui an și că sunt necesare măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile în fața dificultăților pe care le-ar putea aduce iarna.
Într-o postare publicată sâmbătă pe Facebook, după un interviu acordat unui post de televiziune, Luca Niculescu a prezentat principalele teme abordate, inclusiv negocierile cu partidele politice și direcțiile pe care ar urma să se bazeze programul viitorului Guvern.
Premierul desemnat afirmă, astfel, că obiectivul este formarea unui Executiv stabil, care să mențină direcția europeană și euroatlantică a României și să poată lua deciziile necesare în actualul context economic.
„Avem nevoie de o rectificare bugetară urgentă pentru a evita blocaje în funcționarea unor instituții. Avem nevoie ca bugetul să fie finalizat până la sfârșitul anului și trebuie să găsim soluții pentru protejarea celor mai vulnerabili în fața provocărilor pe care le va aduce iarna”, a transmis Luca Niculescu.
Ce măsuri economice are în vedere premierul desemnat
Printre prioritățile prezentate de premierul desemnat se numără consolidarea finanțelor publice, îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat și asigurarea unui cadru predictibil pentru economie. De asemenea, Niculescu a menționat respectarea angajamentelor asumate de România, încurajarea investițiilor și sprijinirea mediului de afaceri. Acesta consideră că investițiile trebuie să contribuie la crearea de locuri de muncă, la dezvoltarea economică și la creșterea competitivității României.
În ceea ce privește negocierile cu partidele politice, premierul desemnat a precizat că discuțiile au vizat atât punctele comune, cât și diferențele care trebuie depășite pentru a ajunge la un acord privind viitoarea guvernare.
„Există soluții, chiar dacă nu sunt întotdeauna ușor de găsit. Important este să punem ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart”, a afirmat acesta.
Ce spune Luca Niculescu despre pensii și salariile din sectorul public
Premierul desemnat a abordat și situația veniturilor populației, menționând posibilitatea unei indexări prudente a pensiilor, în limitele pe care bugetul le poate susține. Totodată, acesta a evidențiat necesitatea adoptării unei legi a salarizării în sectorul public care să fie echitabilă și a reducerii inegalităților sociale.
Luca Niculescu a subliniat că, deși România a înregistrat progrese economice importante în ultimele decenii, beneficiile dezvoltării nu sunt distribuite în mod egal în rândul populației. Potrivit premierului desemnat, reducerea diferențelor dintre nivelurile de trai trebuie să reprezinte o preocupare a viitorului Executiv, astfel încât dezvoltarea economică să se reflecte în condițiile de viață ale unui număr cât mai mare de români.
Fondurile europene SAFE, pe agenda viitorului Guvern
Discuțiile au vizat și domeniul apărării și securității, inclusiv utilizarea transparentă a fondurilor europene prin instrumentul SAFE. În context, Luca Niculescu susține că aceste fonduri trebuie folosite astfel încât să contribuie atât la consolidarea securității României, cât și la dezvoltarea industriei naționale.
Prioritățile prezentate de premierul desemnat urmează să fie avute în vedere în cadrul negocierilor pentru formarea Guvernului și pentru conturarea programului de guvernare.