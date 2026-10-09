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Politica· 1 min citire

Luca Niculescu, în impas: PSD refuză formula cu USR și cere o nouă coaliție cu PNL și UDMR. Șansele pentru majoritate, tot mai mici

Luca Niculescu (Inquam Photos/George Calin)

Luca Niculescu (Inquam Photos/George Calin)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat9 oct. 2026, 07:04
SursăRealitate Plus

Misiunea premierului desemnat Luca Niculescu de a construi o majoritate parlamentară stabilă devine tot mai dificilă după primele consultări cu partidele. PSD respinge varianta unei coaliții care să includă USR și solicită refacerea unei formule de guvernare alături de PNL și UDMR, cu miniștri politici, nu tehnocrați.

Liberalii lui Ilie Bolojan se opun și susțin că nu vor accepta să facă parte din Guvern, dar că ar lua în considerare să voteze Executivul lui Niculescu, potrivit Realitatea Plus.

UDMR este dispus să revină în vechea coaliție de guvernare, dar depinde de formula din care ar face parte, ba chiar ar vota un Executiv condus de Luca Niculescu chiar dacă nu ar face parte din el. Dar discuțiile cu partidele nu se încheie aici.

În doar câteva zile premierul desemnat se vede cu USR și minoritățile, și ne așteptăm la o a doua rundă de consultări cu PSD, PNL și UDMR pentru negocierile finale, atunci când este așteptat să vină Luca Niculescu cu programul de guvernare care ar trebui să conțină măsuri de redresare a economiei, de altfel multe dintre ele fiind cerințe ale partidelor.

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