Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Luca Niculescu, în impas: PSD refuză formula cu USR și cere o nouă coaliție cu PNL și UDMR. Șansele pentru majoritate, tot mai mici
Luca Niculescu (Inquam Photos/George Calin)
Publicat9 oct. 2026, 07:04
SursăRealitate Plus
Misiunea premierului desemnat Luca Niculescu de a construi o majoritate parlamentară stabilă devine tot mai dificilă după primele consultări cu partidele. PSD respinge varianta unei coaliții care să includă USR și solicită refacerea unei formule de guvernare alături de PNL și UDMR, cu miniștri politici, nu tehnocrați.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News