Luca Niculescu, în impas: PSD refuză formula cu USR și cere o nouă coaliție cu PNL și UDMR. Șansele pentru majoritate, tot mai mici

Publicat 9 oct. 2026, 07:04 Sursă Realitate Plus

Misiunea premierului desemnat Luca Niculescu de a construi o majoritate parlamentară stabilă devine tot mai dificilă după primele consultări cu partidele. PSD respinge varianta unei coaliții care să includă USR și solicită refacerea unei formule de guvernare alături de PNL și UDMR, cu miniștri politici, nu tehnocrați.

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