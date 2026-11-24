Premierul Armeniei, Nikol Pashinyan și-a început dimineața în Capitală pedalând pe străzile Bucureștiului, înaintea unei zile pline de întrevederi cu oficiali români. Imaginile publicate de premierul armean au atras comentarii atât din partea susținătorilor, cât și a criticilor săi.
Premierul Armeniei, Nikol Pashinyan, și-a început ziua petrecută în București într-un mod mai puțin obișnuit pentru o vizită oficială. Înaintea unei agende încărcate de întâlniri cu reprezentanți ai autorităților române, șeful Guvernului de la Erevan a ieșit cu bicicleta pe străzile Capitalei.
Pashinyan a publicat un videoclip în care se filmează în timp ce pedalează prin București, însoțit de mesajul: „Am început ziua în București cu o plimbare cu bicicleta”.
Imaginile au atras atenția celor care îi urmăresc activitatea pe rețelele sociale, iar comentariile au fost diverse. Printre reacții s-au numărat atât mesaje de susținere, cât și critici la adresa premierului armean, semn că postarea a devenit și un prilej de dispută între susținătorii și opozanții săi.
Comentarii acide și mesaje de susținere după plimbarea cu bicicleta
Unul dintre comentatorii nemulțumiți de prezența premierului armean în București a scris: „Luați-l pe acest turc de aici”.
Mesajul a fost contracarat de un utilizator român, care a încercat să le explice criticilor că vizita lui Pashinyan are ca obiectiv încheierea unor acorduri între cele două țări. Acesta a transmis un mesaj de susținere, în care a făcut referire și la programul de dimineață al premierului:
„De ce îl hărțuiți???? A venit să încheie acorduri! Dar rutina de dimineață este înainte de ora întâlnirilor... oameni buni!! A venit să încheie acorduri bune pentru voi! Nu împotriva voastră! Sunt român și el semnează lucruri bune pentru voi... și mai ales pentru România, care nu a fost și nu este niciodată un dușman al vostru!”
Un alt urmăritor a remarcat faptul că premierul s-a putut deplasa cu bicicleta pe drumurile publice fără să fie însoțit de un dispozitiv vizibil de securitate, care să îngreuneze circulația celorlalți participanți la trafic.
„Este grozav că o persoană poate merge cu bicicleta pe drumurile publice în acest fel, fără pază, fără un cordon de securitate, astfel încât să nu le creeze inconveniente celorlalți cetățeni”, a comentat acesta.
Au existat însă și mesaje ironice la adresa șefului Guvernului armean. „Un clovn a fost adus la București”, a scris un utilizator, în timp ce altul a comentat sarcastic: „Văd că toate problemele Armeniei au fost rezolvate”.
Urmăritorii au comparat Bucureștiul cu Erevanul
Videoclipul a atras atenția și asupra decorului urban surprins în timpul plimbării. Un comentariu a pornit de la marcajele rutiere și de la organizarea locurilor de parcare, utilizatorul comparând ceea ce se vede în București cu situația din capitala Armeniei.
„Uitați-vă, în nicio țară europeană nu există o linie roșie pentru parcare. Locurile de parcare sunt într-un spațiu special amenajat, nu ca în Erevanul nostru, unde există linii roșii lângă trotuar”, a scris acesta.
Un alt comentator a făcut o remarcă ironică, sugerând că vizita premierului ar putea avea consecințe negative pentru România: „Gata să ruineze și România”.
Vizita premierului Armeniei la București, marcată de semnarea unui parteneriat strategic
Plimbarea cu bicicleta a avut loc înaintea unei zile importante în programul oficial al lui Nikol Pashinyan. România și Armenia au semnat marți, la București, o Declarație privind parteneriatul strategic, în cadrul vizitei premierului armean.
Documentul urmărește să transforme dialogul politic dintre cele două state în proiecte concrete, cu accent pe dezvoltarea relațiilor economice, intensificarea schimburilor comerciale și apropierea Armeniei de Uniunea Europeană.
Premierul român, Luca Niculescu, a prezentat principalele direcții ale colaborării în declarațiile comune susținute la Palatul Victoria, alături de omologul său armean. Printre obiectivele anunțate se numără organizarea unui forum de afaceri în Armenia, revitalizarea Comisiei interguvernamentale mixte și extinderea schimburilor universitare.
Vizita lui Nikol Pashinyan are și o semnificație diplomatică aparte: este primul caz din ultimii 15 ani în care un șef al Guvernului armean ajunge la București. Cu această ocazie, oficialii au evidențiat și legăturile istorice dintre cele două popoare, precum și contribuția personalităților de origine armeană la dezvoltarea României.
Totodată, momentul coincide cu împlinirea a 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Armenia.