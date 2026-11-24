Publicat 24 nov. 2026, 19:30 Actualizat 24 nov. 2026, 19:38

Premierul Armeniei, Nikol Pashinyan și-a început dimineața în Capitală pedalând pe străzile Bucureștiului, înaintea unei zile pline de întrevederi cu oficiali români. Imaginile publicate de premierul armean au atras comentarii atât din partea susținătorilor, cât și a criticilor săi.

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