Publicat 24 nov. 2026, 17:41 Actualizat 24 nov. 2026, 17:46 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că România ar putea beneficia de un nou sprijin militar din partea aliaților în zona Mării Negre, în contextul demersurilor diplomatice purtate la nivelul NATO și al Uniunii Europene pentru consolidarea securității în regiune. Potrivit șefului statului, primele măsuri se conturează în colaborare cu Franța, în condițiile în care securitatea Mării Negre are o importanță strategică și economică majoră.

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