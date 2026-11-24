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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan, despre sprijinul aliaților NATO privind securitatea României la Marea Neagră: ”Este un proces în curs”
Publicat24 nov. 2026, 17:41
Actualizat24 nov. 2026, 17:46
SursăRealitatea PLUS
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că România ar putea beneficia de un nou sprijin militar din partea aliaților în zona Mării Negre, în contextul demersurilor diplomatice purtate la nivelul NATO și al Uniunii Europene pentru consolidarea securității în regiune. Potrivit șefului statului, primele măsuri se conturează în colaborare cu Franța, în condițiile în care securitatea Mării Negre are o importanță strategică și economică majoră.
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