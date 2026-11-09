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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, după întâlnirea cu Ursula von der Leyen: ”Nu putem reconstrui Ucraina fără o Mare Neagră sigură”
FOTO: Captură Facebook
Publicat9 nov. 2026, 17:16
Actualizat9 nov. 2026, 17:25
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că nu poate exista o pace stabilă în Ucraina și nici un proces eficient de reconstrucție a țării fără asigurarea securității în regiunea Mării Negre. Șeful statului a subliniat importanța strategică a Mării Negre pentru România și întreaga Europă, atât din perspectiva securității regionale și energetice, cât și a comerțului internațional, pledând pentru un angajament european mai puternic în regiune și pentru concretizarea unui hub de securitate la Marea Neagră.
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