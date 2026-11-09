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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, după întâlnirea cu Ursula von der Leyen: ”Nu putem reconstrui Ucraina fără o Mare Neagră sigură”

FOTO: Captură Facebook

FOTO: Captură Facebook

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat9 nov. 2026, 17:16
Actualizat9 nov. 2026, 17:25

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că nu poate exista o pace stabilă în Ucraina și nici un proces eficient de reconstrucție a țării fără asigurarea securității în regiunea Mării Negre. Șeful statului a subliniat importanța strategică a Mării Negre pentru România și întreaga Europă, atât din perspectiva securității regionale și energetice, cât și a comerțului internațional, pledând pentru un angajament european mai puternic în regiune și pentru concretizarea unui hub de securitate la Marea Neagră.

Nicușor Dan: ”Nu putem reconstrui Ucraina fără o Mare Neagră sigură”

De ce e importantă Marea Neagră nu doar pentru România, ci și pentru Europa? Pentru că este un punct important în comerțul global, inclusiv viitorul coridor de Mijloc, pentru că este un punct important în securitatea energetică a Europei și vorbim aici atât de dezvoltările viitoare de extracție din Marea Neagră, dar și de relația cu zona Caspică și, bineînțeles că este un punct important pentru securitatea întregii Europe și, de asemenea, dacă vorbim de conflictul din Ucraina și de reconstrucția Ucrainei, nu putem să vorbim nici de o pace stabilă în Ucraina, nu putem să vorbim nici de un mod eficient de a reconstrui Ucraina fără o Mare Neagră sigură

a declarat Nicușor Dan

Nicușor Dan: ”Rusia încearcă să escaladeze și să să implice țările europene în acest conflict”

Șeful statului a subliniat că Rusia încearcă să escaladeze conflictul din Ucraina și să atragă statele europene în acesta, printr-o serie de acțiuni hibride în regiunea Mării Negre.

Știm cu toții, am avut numeroase incidente la Marea Neagră, în perioada recentă, incursiuni cu drone, cele mai vizibile, dar și acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, toate astea, un întreg spectru de război hibrid, în care, evident, Rusia încearcă să escaladeze conflictul pe care l-a început în urmă cu cinci ani în Ucraina și să implice țările europene în acest conflict

a mai spus acesta.

De asemenea, Nicușor Dan a subliniat importanța concretizării hub-ului de securitate la Marea Neagră și a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și Republica Moldova în parcursul european.

Am discutat cu doamna președinte von der Leyen pentru un angajament european puternic în regiunea Mării Negre și punctul concret important este hub-ul de securitate la Marea Neagră, care a fost inițiat de România, a cărui idee a fost inițiată de România împreună cu Bulgaria în urmă cu câțiva ani, care a intrat într-o strategie europeană și acum trebuie să fie concretizat în România și Bulgaria cu ajutorul Uniunii Europene. Am discutat dincolo de asta de alte subiecte de importanță europeană, evident solidaritatea noastră cu Ucraina, da, și angajamentul pentru o pace justă și durabilă în Ucraina rămân neschimbate. Am discutat de discuția de acest an pentru cadrul financiar multianual și speranța de a încheia anul cu un buget 2028-2034 ambițios. Și bineînțeles am discutat de parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei, procese pe care România le susține și care vor da un plus de securitate și prosperitate pentru întreaga regiune

a conchis președintele României.
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