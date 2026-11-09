Salarii de lux la demnitari! Deputații ar putea ajunge la 45.000 de lei, iar președintele la peste 32.000 de lei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 nov. 2026, 12:54

În timp ce românii se confruntă cu scumpiri și măsuri de austeritate, salariile demnitarilor ar putea crește considerabil din 2027. Noile grile de salarizare prevăd venituri de peste 30.000 de lei pentru președinte și premier, iar deputații ar putea ajunge la aproximativ 45.000 de lei brut.

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