Salarii de lux la demnitari! Deputații ar putea ajunge la 45.000 de lei, iar președintele la peste 32.000 de lei

În timp ce românii se confruntă cu scumpiri și măsuri de austeritate, salariile demnitarilor ar putea crește considerabil din 2027. Noile grile de salarizare prevăd venituri de peste 30.000 de lei pentru președinte și premier, iar deputații ar putea ajunge la aproximativ 45.000 de lei brut.
Salariile demnitarilor din România ar putea crește începând cu 1 ianuarie 2027, odată cu aplicarea noii legi a salarizării unitare. Ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, a anunțat că Guvernul are în vedere modificarea grilelor de salarizare, măsură care ar putea aduce venituri mai mari pentru președintele României, premier, miniștri, parlamentari și primari.
Potrivit scenariilor discutate, majorările ar putea ajunge la câteva mii de lei brut. Printre funcțiile vizate se numără cele mai importante poziții din administrația publică și din instituțiile statului.
Cât ar putea crește salariile demnitarilor în 2027
Noile grile de salarizare ar putea aduce creșteri semnificative ale veniturilor pentru demnitarii români. Conform estimărilor prezentate, salariul brut al președintelui României ar putea crește de la 26.527 de lei la aproximativ 32.800 de lei.
În cazul premierului, venitul brut ar putea ajunge la aproximativ 30.750 de lei, față de 25.297 de lei în prezent.
Și parlamentarii ar putea beneficia de venituri mai mari. În cazul deputaților, salariul de bază ar putea ajunge la aproximativ 45.000 de lei brut, potrivit unuia dintre scenariile discutate.
Aceste valori sunt estimări și variante de negociere, nu majorări aprobate sau garantate.
Cum vor fi calculate noile salarii ale demnitarilor
Noua lege a salarizării unitare ar putea introduce un mecanism de calcul bazat pe o valoare de referință cuprinsă între 4.100 și 4.325 de lei.
Această valoare ar urma să fie înmulțită cu coeficienții corespunzători fiecărei funcții, în funcție de responsabilități și poziția ocupată în sistemul public.
De asemenea, proiectul ar putea aduce modificări în structura veniturilor bugetarilor. Unele sporuri ar putea fi incluse în salariul de bază, în timp ce anumite indemnizații ar putea fi eliminate sau comasate.
Prin aceste schimbări, autoritățile urmăresc reorganizarea sistemului de salarizare și stabilirea unor grile unitare pentru angajații din sectorul public.
Când ar putea intra în vigoare majorările salariale
Noua lege a salarizării unitare ar putea fi aplicată începând cu 1 ianuarie 2027. Până atunci, negocierile privind grilele de salarizare și coeficienții aferenți fiecărei funcții urmează să continue.
Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că veniturile demnitarilor nu au mai fost majorate de aproximativ opt ani, acesta fiind unul dintre argumentele invocate în discuțiile privind actualizarea sistemului de salarizare.
Totuși, nivelurile salariale vehiculate în prezent reprezintă doar estimări și variante de lucru. Valorile finale vor depinde de forma noii legi, de negocierile dintre autorități și de deciziile care vor fi luate înainte de intrarea în vigoare a actului normativ.
Cât ar putea încasa Președintele, Premierul și parlamentarii
Conform estimărilor actuale, veniturile brute ale principalilor demnitari ar putea evolua astfel:
Președintele României: de la 26.527 lei la aproximativ 32.800 lei brut;
Premierul României: de la 25.297 lei la aproximativ 30.750 lei brut;
Deputații: salariul de bază ar putea ajunge la aproximativ 45.000 lei brut.
Cum se vor calcula veniturile după noua metodologie
Noua metodologie de calcul propune o schimbare de bază în stabilirea lefurilor din sectorul public:
Valoarea de referință: Se ia în calcul introducerea unei sume fixe de referință, estimată între 4.100 și 4.325 de lei.
Aplicarea coeficienților: Această valoare va fi multiplicată cu coeficienții specifici fiecărei funcții din grila de salarizare.
Reorganizarea sporurilor: O parte dintre sporuri ar putea fi integrate direct în salariul de bază, în timp ce anumite indemnizații urmează să fie eliminate sau comasate.