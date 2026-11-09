Grindeanu, atacuri la adresa lui Toma și Orban, în ședința PSD. Claudiu Manda avertizează miniștrii social democrați

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 nov. 2026, 11:36

Sorin Grindeanu și Claudiu Manda au lansat mesaje critice în ședința conducerii PSD, unde au abordat atât activitatea unor aleși locali, cât și situația miniștrilor social-democrați din Guvern. Grindeanu a felicitat-o pe primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, pentru proiectul de peste 500 de milioane de euro inaugurat în oraș, dar l-a criticat pe primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, pe care l-a acuzat că a pierdut 80 de milioane de euro din PNRR.

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