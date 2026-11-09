Grindeanu, atacuri la adresa lui Toma și Orban, în ședința PSD. Claudiu Manda avertizează miniștrii social democrați

Sorin Grindeanu și Claudiu Manda au lansat mesaje critice în ședința conducerii PSD, unde au abordat atât activitatea unor aleși locali, cât și situația miniștrilor social-democrați din Guvern. Grindeanu a felicitat-o pe primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, pentru proiectul de peste 500 de milioane de euro inaugurat în oraș, dar l-a criticat pe primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, pe care l-a acuzat că a pierdut 80 de milioane de euro din PNRR.
Sorin Grindeanu și Claudiu Manda au lansat mesaje critice în ședința conducerii PSD, unde au abordat atât activitatea unor aleși locali, cât și situația miniștrilor social-democrați din Guvern. Grindeanu a felicitat-o pe primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, pentru proiectul de peste 500 de milioane de euro inaugurat în oraș, dar l-a criticat pe primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, pe care l-a acuzat că a pierdut 80 de milioane de euro din PNRR.
În debutul ședinței Biroului Permanent Național, Sorin Grindeanu a făcut o comparație între rezultatele celor doi primari, susținând că administrația locală trebuie să fie concentrată pe atragerea fondurilor și realizarea proiectelor pentru cetățeni, nu pe declarații și analize politice.
Sorin Grindeanu, ironii la adresa Polului de Modernizare și a lui Ludovic Orban
Tot în cadrul ședinței PSD, Sorin Grindeanu a comentat apariția unui proiect politic intitulat Polul de Modernizare, ironizând inițiativa și criticând activitatea foștilor guvernanți. Liderul social-democrat a susținut că reformele reale ar trebui să vizeze administrația publică și comasarea agențiilor, măsuri propuse de PSD.
Acesta a făcut referire și la Ludovic Orban, pe care l-a numit „dinozaur”, punând sub semnul întrebării modul în care ar putea arăta modernizarea propusă de noua construcție politică.
Claudiu Manda, avertisment pentru miniștrii PSD: „Răbdarea nu este nelimitată”
În aceeași ședință, Claudiu Manda a transmis un avertisment miniștrilor PSD, cărora le-a cerut să respecte termenele stabilite și deciziile luate în interiorul partidului. Potrivit mesajului transmis, o parte dintre termene au expirat deja săptămâna trecută, iar altele ajung la scadență chiar astăzi.
Manda a subliniat că miniștrii trebuie să acționeze în conformitate cu deciziile partidului și că nu își pot stabili individual propria direcție politică în ministerele pe care le conduc. Acesta a lăsat să se înțeleagă că ar putea exista schimbări în echipa guvernamentală înainte de sfârșitul anului.
Declarațiile celor doi vin în contextul discuțiilor din interiorul PSD privind activitatea miniștrilor, respectarea deciziilor partidului și direcția politică a formațiunii. Mesajul lui Manda indică posibilitatea unor schimbări în rândul reprezentanților PSD din Guvern, în timp ce Grindeanu a folosit ședința pentru a critica atât administrația locală de la Buzău, cât și inițiativele politice ale opoziției.