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Politica· 2 min citire

Schimb dur de replici între PNL și USR. Ciucu: „Niște agitați”. Armand: „Am văzut meduze cu mai multă coloană vertebrală”

Dominic Fritz, Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan. (Inquam Photos / Octav Ganea)

Dominic Fritz, Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan. (Inquam Photos / Octav Ganea)

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 nov. 2026, 08:40
SursăRealitatea.net realitatea plus

Controverse uriașe după ce Radu Miruță a anunțat că PNL și USR vor să candideze împreună la alegerile parlamentare din 2028. Anunțul vine pe fondul unor atacuri dure între cele două formațiuni, inclusiv la nivelul liderilor. Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, i-a numit pe cei de la USR „niște agitați”, iar fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, i-a transmis că a văzut „meduze cu mai multă coloană vertebrală”. Ulterior, Ciucu a încercat să stingă scandalul, afirmând că declarațiile i-au fost scoase din context.

Radu Miruță susține că este nevoie de această alianță PNL-USR, mai ales în cazul în care PSD s-ar alia cu AUR. „Fiecare își face o analiză: unde sunt județele în care lucrurile astea ar funcționa de la sine”, a transmis prim-vicepreședintele USR, potrivit Realitatea Plus. Acesta a declarat că cele două partide intenționează să formeze liste comune atât pentru candidaturile la primării, cât și pentru Parlament.

Pe de altă parte, la o ședință a PNL Buzău, la care a participat și președintele liberal Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu i-a atacat dur pe membrii USR. Edilul i-a numit „niște agitați” și a spus că aceștia contestă orice, indiferent de situație, ajungând să se certe chiar și între ei. Primarul general a declarat că PNL este singurul partid „normal la cap” din România.

La scurt timp, fostul primar USR al Sectorului 1, Clotilde Armand, i-a răspuns ironic actualului edil general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

"Am văzut meduze cu mai multă coloană vertebrală. Poate mai multă modestie nu i-ar strica." - a transmis Clotilde Armand, ]ntr-o postare pe X.


După reacția fostei primărițe USR și valul de mesaje apărute în mediul online, Ciprian Ciucu a încercat să stingă scandalul și a scris un mesaj pe Facebook în care acuză că declarațiile i-au fost scoase din context!

O fi țânțar, o fi armăsar... eu cred că lumea se plictisește. În lipsă de subiecte peste week-end unii se isterizează că i-aș fi făcut eu pe cei de la USR „agitați". Evident că e o tampenie, scoasă din context.

Oi fi zis ceva despre toate partidele în cadrul unei intâlniri interne, este atât de irelevant încât nici nu mai țin minte.

a scris Ciporian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL pe Facebook.


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