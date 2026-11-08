Schimb dur de replici între PNL și USR. Ciucu: „Niște agitați”. Armand: „Am văzut meduze cu mai multă coloană vertebrală”

Publicat 8 nov. 2026, 08:40 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Controverse uriașe după ce Radu Miruță a anunțat că PNL și USR vor să candideze împreună la alegerile parlamentare din 2028. Anunțul vine pe fondul unor atacuri dure între cele două formațiuni, inclusiv la nivelul liderilor. Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, i-a numit pe cei de la USR „niște agitați”, iar fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, i-a transmis că a văzut „meduze cu mai multă coloană vertebrală”. Ulterior, Ciucu a încercat să stingă scandalul, afirmând că declarațiile i-au fost scoase din context.

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