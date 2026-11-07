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Politica· 1 min citire

Premierul Luca Niculescu, mesaj de solidaritate cu Polonia după atacul armat din Cracovia. Șase persoane au fost ucise

Luca Niculescu/ Facebook

Luca Niculescu/ Facebook

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Scris deDana Bărăgan
Publicat7 nov. 2026, 20:20
Actualizat7 nov. 2026, 20:38

Premierul României, Luca Niculescu, a transmis sâmbătă, 7 noiembrie, un mesaj de solidaritate cu poporul polonez, în urma atacului armat produs în centrul orașului Cracovia, în care șase persoane și-au pierdut viața. Șeful Guvernului de la București a transmis condoleanțe familiilor victimelor și le-a urat putere celor afectați de tragedie.

Luca Niculescu: „Ne exprimăm solidaritatea sinceră cu poporul polonez”

Într-un mesaj publicat sâmbătă seară, 7 noiembrie, pe rețeaua de socializare X, premierul României și-a exprimat regretul pentru victimele atacului armat din Cracovia și a transmis un mesaj de susținere pentru familiile acestora.

Ne exprimăm solidaritatea sinceră cu poporul polonez în urma îngrozitorului atac armat din Cracovia. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile şi cei dragi lor, precum şi către toţi cei afectaţi de acest eveniment tragic. Transmitem cele mai sincere condoleanţe familiilor victimelor şi le urăm putere tuturor celor care trec prin aceste momente dificile

a declarat Luca Niculescu.

Șase persoane, ucise în centrul Cracoviei

Potrivit informațiilor transmise de agenția de presă AFP, șase persoane au fost ucise sâmbătă în centrul orașului Cracovia, al doilea oraș ca mărime din Polonia. Totul, după ce un bărbat a deschis focul la întâmplare asupra trecătorilor aflați în Piața Centrală a orașului.

Suspectul a fost reținut de poliție, potrivit unui purtător de cuvânt al poliției poloneze, citat de AFP.

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