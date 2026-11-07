Premierul Luca Niculescu, mesaj de solidaritate cu Polonia după atacul armat din Cracovia. Șase persoane au fost ucise

Publicat 7 nov. 2026, 20:20 Actualizat 7 nov. 2026, 20:38

Premierul României, Luca Niculescu, a transmis sâmbătă, 7 noiembrie, un mesaj de solidaritate cu poporul polonez, în urma atacului armat produs în centrul orașului Cracovia, în care șase persoane și-au pierdut viața. Șeful Guvernului de la București a transmis condoleanțe familiilor victimelor și le-a urat putere celor afectați de tragedie.

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