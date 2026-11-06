Primarul din Alba Iulia interzice manifestațiile politice de 1 Decembrie, după ce Bolojan a fost huiduit anul trecut

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat că de Ziua Națională vor fi interzise manifestațiile cu caracter politic. Decizia edilului vine după incidentele de la ceremonia de 1 Decembrie 2025, când Ilie Bolojan, premier la vremea respetivă, a fost huiduit, iar în timpul intonării imnului au avut loc și îmbrânceli.
Într-un interviu pentru Ziarul Unirea, primarul Gabriel Pleșa a afirmat că vor fi permise doar manifestațiile cu caracter patriotic, comemorativ sau aniversar, pentru că nu dorește ca incidente precum cele din 2025 să se repete. La ceremoniile organizate în 2025, cu ocazia Zilei Unirii, premierul de la acea vreme, Ilie Bolojan, a fost huiduit.
Anul acesta, cei care vor mai perturba derularea ceremoniilor vor fi sancționați de primărie, în baza Legii 60, printr-o decizie a Consiliului Local.
Europarlamentarul Claudiu Târziu, președintele Partidului Acțiunea Conservatoare, a criticat măsura, potrivit Realitatea Plus. El a spus că nu este vorba de o decizie de ordine publică, ci de protejare a imaginii politicienilor huiduiți anul trecut.
Totodată, a precizat că nu este de acord cu incidentele de la astfel de momente solemne și a întrebat cum va face primarul diferența dintre o manifestare politică și una patriotică.
Nu au fost date detalii despre modul în care vor fi diferențiate manifestările politice de cele patriotice și nici despre cuantumul amenzilor.