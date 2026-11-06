Ursula von der Leyen vine în România: Președinta Comisiei Europene, întâlniri cu Nicușor Dan și Luca Niculescu

Publicat 6 nov. 2026, 15:24 Actualizat 6 nov. 2026, 15:36

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în România luni, 9 noiembrie, în cadrul căreia se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu.

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