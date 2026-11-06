Ursula von der Leyen vine în România: Președinta Comisiei Europene, întâlniri cu Nicușor Dan și Luca Niculescu

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în România luni, 9 noiembrie, în cadrul căreia se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu.
Potrivit Administrației Prezidențiale, evenimentul face parte dintr-un turneu mai amplu al președintei Comisiei Europene în regiunea Mării Negre, pe fondul atacurilor cu drone asupra navelor comerciale. Întâlnirea dintre Ursula von der Leyen și Nicușor Dan va avea loc la Palatul Cotroceni, la ora 15:30.
De asemenea, Ursula von der Leyen se va întâlni la București și cu premierul Luca Niculescu, dar deocamdată nu au fost comunicate subiectele concrete care vor fi discutate cu cei doi oficiali români.
Vizita în țara noastră este prima din cadrul turneului său și a fost anunțată vineri, în cadrul briefingului de presă al Comisiei Europene, când a fost prezentat programul Ursulei von der Leyen pentru săptămâna următoare.
Programul turneului președintei Comisiei Europene în Europa
Marți, 10 noiembrie, Ursula von der Leyen va ajunge la Varna, în Bulgaria, unde se va întâlni cu premierul Rumen Radev și va vizita Academia Navală „Nikola Vaptsarov”;
Miercuri, 11 noiembrie, președinta Comisiei Europene va participa la COP31, conferința ONU privind schimbările climatice, organizată la Antalya, în Turcia;
Joi, 12 noiembrie, ea se va afla la Dublin, în Irlanda, pentru reuniunea Comunității Politice Europene;
Vineri, 13 noiembrie, aceasta va participa, tot la Dublin, la o reuniune informală a Consiliului European.
Nouă nave comerciale au fost lovite în Marea Neagră, doar în luna octombrie
În luna octombrie, nouă nave comerciale au fost lovite în apropierea coastelor României și Bulgariei, iar aproximativ 34 de marinari au fost declarați morți sau dispăruți.
În acest context, Parlamentul European (PE) a solicitat Uniunii Europene (UE), într-o rezoluție adoptată joi, 22 octombrie, să ia în considerare desfășurarea unei operațiuni navale în Marea Neagră, după atacurile soldate cu victime asupra unor nave comerciale civile și încălcările repetate ale spațiului aerian românesc.
De asemenea, eurodeputații au cerut sprijin suplimentar pentru România și Bulgaria, inclusiv pentru detectarea și urmărirea dronelor ostile care amenință transportul maritim din regiune.