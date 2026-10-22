Parlamentul European cere o operațiune navală în Marea Neagră

Publicat 22 oct. 2026, 14:59 Actualizat 22 oct. 2026, 15:02

Parlamentul European (PE) solicită Uniunii Europene, într-o rezoluție adoptată joi, 22 octombrie, să ia în considerare desfășurarea unei operațiuni navale în Marea Neagră, după atacurile soldate cu victime asupra unor nave comerciale civile și încălcările repetate ale spațiului aerian românesc. Eurodeputații cer, de asemenea, sprijin suplimentar pentru România și Bulgaria, inclusiv pentru detectarea și urmărirea dronelor ostile care amenință transportul maritim din regiune.

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