NATO trimite drone, radare și avioane de supraveghere în Marea Neagră, după atacurile asupra navelor

Statele membre NATO vor trimite aeronave de supraveghere maritimă, drone, sisteme radar și echipe specializate în investigarea explozibililor în regiunea Mării Negre, în contextul intensificării atacurilor asupra rutelor de export ale Ucrainei. Măsurile au fost anunțate de un purtător de cuvânt al Alianței.
Consolidarea prezenței aliate urmărește îmbunătățirea monitorizării regiunii, unde mai multe nave comerciale au fost atacate, inclusiv în apropierea coastelor României și Bulgariei.
NATO suplimentează echipele de informații și capacitățile de monitorizare
Pe lângă echipamentele de supraveghere, aliații vor desfășura specialiști suplimentari în domeniul informațiilor, a declarat pentru DPA Martin L. O’Donnell, purtător de cuvânt al Cartierului General Militar al NATO din Mons, Belgia, potrivit Reuters.
Utilizarea mai multor senzori și extinderea schimbului de informații ar urma să ofere o imagine mai clară asupra situației de securitate din Marea Neagră.
Anunțul a venit după o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic, desfășurată la sediul NATO din Bruxelles, în cadrul căreia a fost analizată securitatea regiunii.
Alianța nu a atribuit oficial atacurile recente unui anumit stat. Analiștii militari citați în relatările despre incidente consideră însă că Rusia se află, cu un grad ridicat de probabilitate, în spatele acestora. Moscova nu a revendicat atacurile.
Nave comerciale atacate în apropierea României și Bulgariei
Potrivit presei de la Sofia, o aeronavă americană de recunoaștere P-8 Poseidon a început să opereze în largul litoralului bulgăresc. România solicitase sprijin din partea Uniunii Europene și a NATO după o serie de incidente maritime.
Printre navele afectate se numără Chelsea 3, o navă ucraineană lovită de trei drone la aproximativ 33 de kilometri est de localitatea Biala, din Bulgaria. Într-un alt incident, o navă a fost lovită și s-a scufundat la circa 31 de kilometri de coastă, în apropiere de Krapeț, nu departe de granița cu România.
O navă comercială turcească încărcată cu cereale s-a scufundat și în apropiere de Sfântu Gheorghe. Doi membri ai echipajului au murit. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a atribuit acest atac dronelor rusești.
Securitatea Mării Negre, pe agenda autorităților de la București
Evoluțiile din regiune se află și în atenția autorităților române. Președintele Nicușor Dan are programată o întâlnire cu șeful Comitetului Militar al Uniunii Europene, Sean Clancy, urmată de o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, dedicată în principal securității din zona Mării Negre.
La preluarea mandatului de ministru al Afacerilor Externe, Dan Neculăescu a declarat că regiunea va reprezenta „o prioritate absolută”.
„Pilonul central al acţiunii noastre rămâne securitatea. Continuăm să întărim postura de descurajare şi apărare pe Flancul Estic, să consolidăm Parteneriatul nostru Strategic cu Statele Unite şi să ne îndeplinim angajamentele asumate în cadrul NATO, iar Marea Neagră va fi o prioritate absolută”, a precizat ministrul.
UE avertizează asupra riscurilor pentru aprovizionarea cu alimente
Atacurile asupra transportului maritim au provocat îngrijorare și la nivelul Uniunii Europene. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avertizat că deteriorarea securității rutelor comerciale ar putea declanșa o nouă criză alimentară mondială.
Kallas a amintit rolul Ucrainei între marii exportatori de produse agricole și a acuzat Rusia că îngreunează aprovizionarea cu alimente. Ea a descris cele șase atacuri atribuite unor presupuse drone rusești, înregistrate în zece zile, drept o escaladare periculoasă și inacceptabilă.
La rândul său, Volodimir Zelenski a susținut că atacurile reflectă încercarea Rusiei de a transforma vestul Mării Negre într-o zonă inutilizabilă pentru transportul maritim.