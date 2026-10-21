NATO trimite drone, radare și avioane de supraveghere în Marea Neagră, după atacurile asupra navelor

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 oct. 2026, 16:04

Statele membre NATO vor trimite aeronave de supraveghere maritimă, drone, sisteme radar și echipe specializate în investigarea explozibililor în regiunea Mării Negre, în contextul intensificării atacurilor asupra rutelor de export ale Ucrainei. Măsurile au fost anunțate de un purtător de cuvânt al Alianței.

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