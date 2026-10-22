Atacurile cu drone din Marea Neagră se agravează. Experții avertizează: „Rusia testează limitele NATO”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 oct. 2026, 12:48

Atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră au ajuns tot mai aproape de România și Bulgaria, provocând pierderi de vieți omenești și îngrijorare în rândul statelor NATO. Șapte nave au fost lovite în prima jumătate a lunii octombrie 2026, iar un bilanț prezentat pe 20 octombrie indica 27 de marinari morți sau dispăruți. Incidentele au afectat inclusiv apele teritoriale ale României, iar Alianța Nord-Atlantică a decis să consolideze supravegherea și apărarea în regiune.

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