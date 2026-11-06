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Politica· 1 min citire

Marius Budăi îl acuză pe Ilie Bolojan că a pus în pericol 770 de milioane de euro din PNRR: "Nota de plată o achită România"

Marius Budăi/ Foto: Facebook

Marius Budăi/ Foto: Facebook

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 6 nov. 2026, 11:15

Fostul ministru al Muncii, social-democratul Marius Budăi, îl critică dur pe fostul premier Ilie Bolojan în legătură cu Legea integrității și riscul ca România să piardă o parte importantă din cele 770 de milioane de euro aferente unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Marius Budăi susține că există o contradicție între votul parlamentarilor PNL pentru adoptarea Legii integrității și demersul ulterior al lui Bolojan și al ministrului de Externe, Oana Țoiu de la vremea respectivă, de a solicita Comisiei Europene verificarea actului normativ. Potrivit fostului ministru, legea a fost adoptată de Parlament și validată de Curtea Constituțională, fiind susținută inclusiv de liberali. Budăi amintește că Ilie Bolojan ar fi justificat votul PNL prin necesitatea protejării fondurilor europene.

Avertismentul lui Budăi: ce riscă România

Social-democratul afirmă că, în luna august a acestui an, fostul ministru responsabil de PNRR, Dragoș Pîslaru, declara că Legea integrității îndeplinește condițiile Comisiei Europene. Cu toate acestea, pe 3 septembrie, Ilie Bolojan și Oana Țoiu ar fi solicitat Comisiei Europene să verifice urgent legea.

Budăi consideră că această succesiune de decizii reprezintă o contradicție și susține că România riscă o penalizare cuprinsă între 100 și 200 de milioane de euro din suma de 770 de milioane de euro aferentă jalonului.

Domnul Ilie Bolojan reușește o performanță greu de explicat și chiar de egalat: a ajuns să pună sub semnul întrebării, la Bruxelles, îndeplinirea de către propria țară a unui jalon din PNRR.

Parlamentul României a adoptat Legea integrității, iar Curtea Constituțională a validat-o. Și un detaliu extrem de important: legea a fost votată inclusiv de PNL, partidul condus de domnul Bolojan. Mai mult, chiar dumnealui a justificat votul liberalilor prin necesitatea protejării celor 770 de milioane de euro din PNRR. Ministrul responsabil de PNRR de atunci, domnul Dragoș Pîslaru, declara, în luna august, că legea îndeplinește condițiile Comisiei Europene. Dar, la numai câteva zile distanță, pe 3 septembrie, domnul Bolojan și doamna ministru de Externe, Oana Țoiu, au cerut Comisiei Europene să verifice urgent legea.

Cu alte cuvinte, PNL votează legea în Parlament, prim-ministrul o susține în numele protejării banilor europeni, iar apoi același prim-ministru ajunge să pună sub semnul întrebării, la Bruxelles, îndeplinirea jalonului de către România! Unic în UE. Este greu de găsit o asemenea contradicție.

Consecințele nu sunt deloc teoretice. România riscă o penalizare estimată între 100 și 200 de milioane de euro, din cele 770 de milioane aferente jalonului. Pe 4 noiembrie, ministrul Proiectelor Europene, domnul Mihai Ghigiu, a avertizat că este foarte probabil ca România să fie penalizată și a criticat modul în care Guvernul a gestionat situația.

a declarat Marius Budăi într-un mesaj publicat vineri dimineață, 6 noiembrie, pe Facebook.

„Nu vorbim despre banii unui partid, ai lui Bolojan sau ai lui Fritz”

În mesajul publicat pe Facebook, Marius Budăi afirmă și că eventualele pierderi financiare nu ar afecta un partid sau anumiți politicieni, ci România și cetățenii săi.

Să fie foarte clar: nu vorbim despre banii unui partid, ai lui Bolojan sau ai lui Fritz. Sunt banii României! Bani care puteau însemna investiții, dezvoltare și oportunități pentru români

a mai spus fostul ministru.

Budăi îi acuză pe Ilie Bolojan și pe Dominic Fritz că ar pune interesele politice înaintea interesului național și susține că protejarea unor persoane sau păstrarea funcțiilor ar fi devenit prioritare.

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