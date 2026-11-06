Marius Budăi îl acuză pe Ilie Bolojan că a pus în pericol 770 de milioane de euro din PNRR: "Nota de plată o achită România"

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 6 nov. 2026, 11:15

Fostul ministru al Muncii, social-democratul Marius Budăi, îl critică dur pe fostul premier Ilie Bolojan în legătură cu Legea integrității și riscul ca România să piardă o parte importantă din cele 770 de milioane de euro aferente unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Marius Budăi susține că există o contradicție între votul parlamentarilor PNL pentru adoptarea Legii integrității și demersul ulterior al lui Bolojan și al ministrului de Externe, Oana Țoiu de la vremea respectivă, de a solicita Comisiei Europene verificarea actului normativ. Potrivit fostului ministru, legea a fost adoptată de Parlament și validată de Curtea Constituțională, fiind susținută inclusiv de liberali. Budăi amintește că Ilie Bolojan ar fi justificat votul PNL prin necesitatea protejării fondurilor europene.

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