Luca Niculescu, anunț crucial pentru români: „Ați suportat destule schimbări venite de la stat! Pensiile vor fi mărite în 2027”

„Când le cerem companiilor să devină mai eficiente, instituțiile statului trebuie să facă exact același efort. Când cerem companiilor care sunt aici și vor să se dezvolte în România să facă investiții pentru următorii zece ani și să aibă predictibilitate, trebuie și noi să ne asigurăm că regulile nu se schimbă la fiecare zece luni sau chiar mai devreme.
Este nedrept ca întreaga povară a ajustării economice să cadă pe umerii celor care creează valoare. Parteneriatul înseamnă responsabilități împărțite și, bineînțeles, statul trebuie să își facă partea sa.
De aceea, domnule președinte al Consiliului, vă propun trei direcții în care trebuie să demonstrăm, noi și Guvernul în primul rând, prin fapte, că lucrurile se pot schimba.
În primul rând, predictibilitate. Investitorii au nevoie de reguli clare și de un orizont de timp în care companiile să își poată desfășura activitatea.
În al doilea rând, un stat care ține pasul cu economia. Digitalizarea, simplificarea procedurilor și eficiența administrației nu pot fi doar obiective despre care vorbim și pe care apoi le amânăm. Sunt condiții esențiale pentru competitivitatea economică.
În al treilea rând, disciplina la noi acasă. Pentru că nu putem solicita responsabilitate și eficiență din partea mediului privat fără să le aplicăm și noi în gestionarea banilor publici și în funcționarea instituțiilor.
Acestea sunt responsabilitățile noastre, ale statului, nu ale dumneavoastră, ale antreprenorilor.
Dar un parteneriat autentic înseamnă mai mult decât o simplă împărțire a responsabilităților și decât a spune ce face fiecare. Înseamnă, practic, capacitatea de a construi împreună.
De aceea, adresez astăzi o invitație directă Confederației Patronale Concordia și, de fapt, întregului mediu de afaceri. Nu vă invit doar la masa consultărilor, ci la masa la care construim soluții.
Veniți cu propuneri de politici publice, cu analize de impact, cu soluții care pot fi aplicate și cu disponibilitatea de a contribui, alături de noi, la punerea lor în practică.
Și, într-adevăr, domnule președinte Șucu, ați văzut că o parte dintre propunerile și ideile dumneavoastră au fost preluate în programul de guvernare.
Guvernul are responsabilitatea să asculte, să evalueze, să ia decizii și să explice transparent aceste decizii. Dar vă propun să discutăm onest și să găsim împreună aceste soluții.”