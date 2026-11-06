Luca Niculescu, anunț crucial pentru români: „Ați suportat destule schimbări venite de la stat! Pensiile vor fi mărite în 2027”

Publicat 6 nov. 2026, 10:49 Actualizat 6 nov. 2026, 10:50 Sursă Realitatea PLUS

Luca Niculescu a transmis un mesaj ferm privind relația dintre stat și mediul de afaceri, subliniind că antreprenorii și companiile au suportat în ultimii ani numeroase modificări legislative, crize economice și perioade dificile. Oficialul a pledat pentru mai multă predictibilitate, reducerea birocrației și o administrație publică mai eficientă, astfel încât România să devină un mediu atractiv pentru investiții.

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