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Politica· 1 min citire

Luca Niculescu, anunț crucial pentru români: „Ați suportat destule schimbări venite de la stat! Pensiile vor fi mărite în 2027”

Luca Niculescu / Sursa foto - Captură video

Luca Niculescu / Sursa foto - Captură video

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat6 nov. 2026, 10:49
Actualizat6 nov. 2026, 10:50
SursăRealitatea PLUS

Luca Niculescu a transmis un mesaj ferm privind relația dintre stat și mediul de afaceri, subliniind că antreprenorii și companiile au suportat în ultimii ani numeroase modificări legislative, crize economice și perioade dificile. Oficialul a pledat pentru mai multă predictibilitate, reducerea birocrației și o administrație publică mai eficientă, astfel încât România să devină un mediu atractiv pentru investiții.

În discursul său, acesta a recunoscut contribuția mediului privat la dezvoltarea economică a țării și a atras atenția că responsabilitatea pentru ajustările economice nu trebuie transferată exclusiv asupra celor care creează locuri de muncă și generează valoare.

Luca Niculescu, despre povara schimbărilor legislative: „Ați suportat destule”

Oficialul a amintit că mediul de afaceri din România a trecut prin numeroase provocări în ultimele două decenii, de la crize financiare și politice până la pandemia de COVID-19, șocuri energetice și inflație.

În tot acest timp, companiile au fost nevoite să se adapteze inclusiv modificărilor de reguli introduse de autorități, uneori într-un ritm care a afectat planurile de dezvoltare și investițiile.

Într-o zi în care apar în ordonanțe sau hotărâri de Guvern și sunt publicate în Monitorul Oficial trebuie analizate cu atenție.

Doamnelor și domnilor,

Cred că trebuie să începem prin a recunoaște meritele celor care au contribuit și contribuie la transformarea României. În ultimii 20 de ani, iar poate chiar și înainte, aderarea la Uniunea Europeană a reprezentat un moment important în acest proces de transformare.

În această perioadă, mediul privat este cel care a dus o mare parte din greul dezvoltării economice a României. Antreprenorii români, investitorii străini și milioanele de oameni care lucrează în companii au creat bunăstare, au generat locuri de muncă, au dezvoltat industrii, au adus tehnologii și au integrat România în economia europeană și globală.

Ați traversat crize politice și financiare, pandemia, șocuri energetice și perioade de inflație. Ați suportat destule schimbări de reguli, venite chiar de la noi, de la stat. Și este un lucru pe care trebuie să îl recunoaștem în mod onest.

Cu toate acestea, ați continuat să investiți, să angajați și să construiți. Iar România de astăzi este profund diferită față de cea de acum două decenii, chiar dacă, pe fondul acestei dezvoltări extraordinare pe care a cunoscut-o țara noastră, există încă multe decalaje pe care trebuie să lucrăm pentru a le diminua.

Transformarea despre care vorbeam nu este meritul unui singur Guvern, al unei singure instituții și nici măcar al unei singure generații, pentru că, în 20 de ani, generațiile încep să se schimbe. Este rezultatul unui efort colectiv.

Cum spuneam, prosperitatea nu se produce prin ordonanțe de urgență. Ea se construiește în școli, în fabrici, în birouri, în laboratoare și în ferme, prin investiții, prin inițiativa de care dați dovadă, prin asumarea riscurilor și, mai ales, prin munca oamenilor.

Da, statul are un rol esențial: acela de a crea condițiile în care această prosperitate să crească și, înainte de toate, poate mai ales, de a nu pune piedici. Pentru că acesta este unul dintre obiectivele fundamentale ale Guvernului pe care îl conduc.

a declarat Luca Niculescu.

Trei direcții importante pentru schimbarea relației dintre stat și companii

În intervenția sa, oficialul a prezentat trei direcții pe care Guvernul ar trebui să le urmărească pentru a îmbunătăți climatul economic din România.

Când le cerem companiilor să devină mai eficiente, instituțiile statului trebuie să facă exact același efort. Când cerem companiilor care sunt aici și vor să se dezvolte în România să facă investiții pentru următorii zece ani și să aibă predictibilitate, trebuie și noi să ne asigurăm că regulile nu se schimbă la fiecare zece luni sau chiar mai devreme.

Este nedrept ca întreaga povară a ajustării economice să cadă pe umerii celor care creează valoare. Parteneriatul înseamnă responsabilități împărțite și, bineînțeles, statul trebuie să își facă partea sa.

De aceea, domnule președinte al Consiliului, vă propun trei direcții în care trebuie să demonstrăm, noi și Guvernul în primul rând, prin fapte, că lucrurile se pot schimba.

În primul rând, predictibilitate. Investitorii au nevoie de reguli clare și de un orizont de timp în care companiile să își poată desfășura activitatea.

În al doilea rând, un stat care ține pasul cu economia. Digitalizarea, simplificarea procedurilor și eficiența administrației nu pot fi doar obiective despre care vorbim și pe care apoi le amânăm. Sunt condiții esențiale pentru competitivitatea economică.

În al treilea rând, disciplina la noi acasă. Pentru că nu putem solicita responsabilitate și eficiență din partea mediului privat fără să le aplicăm și noi în gestionarea banilor publici și în funcționarea instituțiilor.

Acestea sunt responsabilitățile noastre, ale statului, nu ale dumneavoastră, ale antreprenorilor.

Dar un parteneriat autentic înseamnă mai mult decât o simplă împărțire a responsabilităților și decât a spune ce face fiecare. Înseamnă, practic, capacitatea de a construi împreună.

De aceea, adresez astăzi o invitație directă Confederației Patronale Concordia și, de fapt, întregului mediu de afaceri. Nu vă invit doar la masa consultărilor, ci la masa la care construim soluții.

Veniți cu propuneri de politici publice, cu analize de impact, cu soluții care pot fi aplicate și cu disponibilitatea de a contribui, alături de noi, la punerea lor în practică.

Și, într-adevăr, domnule președinte Șucu, ați văzut că o parte dintre propunerile și ideile dumneavoastră au fost preluate în programul de guvernare.

Guvernul are responsabilitatea să asculte, să evalueze, să ia decizii și să explice transparent aceste decizii. Dar vă propun să discutăm onest și să găsim împreună aceste soluții.

a anunțat premierul Luca Niculescu.

Oficialul a precizat că unele dintre ideile prezentate anterior de reprezentanții mediului de afaceri au fost deja incluse în programul de guvernare.

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