Călin Georgescu află astăzi dacă poate ieși din arest. Avocații cer arest la domiciliu

Zi importantă pentru Călin Georgescu, care încearcă din nou să obțină o măsură mai blândă. Judecătorii de la Tribunalul București analizează joi, 5 noiembrie, cererea depusă de avocații fostului candidat la alegerile prezidențiale, prin care aceștia solicită înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Georgescu se află în continuare în spatele gratiilor, iar hotărârea pe care o va lua instanța nu va fi definitivă. Miza este dacă acesta va putea părăsi Arestul Central pentru a executa măsura preventivă acasă.
Fostul candidat la Președinție se află în arest preventiv din 29 septembrie, într-un dosar în care este cercetat pentru înșelăciune, cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro. Pe 28 octombrie, Curtea de Apel București a decis prelungirea arestului preventiv până pe 27 noiembrie, inclusiv. Cu toate acestea, apărătorii săi încearcă să obțină înlocuirea măsurii, iar o nouă cerere este analizată astăzi de magistrații Tribunalului București.
Avocații lui Călin Georgescu cer din nou arest la domiciliu
Nu este prima dată când Călin Georgescu încearcă să obțină o măsură preventivă mai blândă. Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis o solicitare similară și a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Hotărârea nu a fost însă definitivă, iar procurorii DIICOT au contestat-o. Pe 23 octombrie, Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor și a decis că fostul candidat trebuie să rămână în arest preventiv. Acum, avocații revin în fața judecătorilor cu o nouă solicitare.
Călin Georgescu are mandat de arestare până pe 27 noiembrie
Situația fostului candidat s-a complicat și după termenul din 26 octombrie, când Tribunalul București a respins cererea procurorilor de prelungire a arestului preventiv și a dispus plasarea acestuia sub control judiciar. DIICOT a contestat hotărârea, iar două zile mai târziu Curtea de Apel București a schimbat decizia. Magistrații au stabilit definitiv că arestul preventiv trebuie prelungit pentru încă 30 de zile, în perioada 29 octombrie - 27 noiembrie. Această măsură este în vigoare în momentul analizării noii cereri.
Ce se poate întâmpla după decizia Tribunalului București
Judecătorii urmează să stabilească dacă admit solicitarea avocaților și înlocuiesc arestul preventiv cu arestul la domiciliu sau dacă resping cererea, caz în care Călin Georgescu rămâne sub măsura actuală. Indiferent de soluția pronunțată, hotărârea Tribunalului București nu va fi definitivă și va putea fi contestată la instanța superioară. Prin urmare, chiar dacă avocații obțin o decizie favorabilă, aceasta nu înseamnă că fostul candidat va putea părăsi imediat Arestul Central al Poliției Capitalei.