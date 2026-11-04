Noi secretari de stat în șapte ministere. Deciziile au fost semnate de premierul Luca Niculescu
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Premierul Luca Niculescu a semnat noi numiri în Guvern. Deciziile vizează posturi de secretar de stat la ministerele Transporturilor, Muncii, MAI, Dezvoltării, Energiei, Economiei și MIPE.
Premierul Luca Niculescu a semnat miercuri mai multe decizii privind numirea unor secretari de stat în cadrul ministerelor Transporturilor, Muncii, Afacerilor Interne, Dezvoltării, Energiei, Economiei și Investițiilor și Proiectelor Europene. În total, nouă persoane au fost desemnate pentru aceste funcții, deciziile fiind publicate în Monitorul Oficial.
Cine sunt noii secretari de stat numiți de premierul Luca Niculescu
Noile decizii guvernamentale vizează mai multe instituții centrale, în cadrul cărora au fost stabilite următoarele numiri:
Ioan Cristian Șologon – secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
Ionuț Cristian Săvoiu – secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
Gheorghița Daniela Barbu – secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;
Silviu Nicu Macovei – secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne;
Aurel Dragoș Drăghescu, din PSD Gorj – secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
Vlad Ștefan Niculae – secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
Pavel Casian Nițulescu – secretar de stat la Ministerul Energiei;
Laurențiu Viorel Gîdei – secretar de stat la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;
Cristina Breșug – secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
Cristina Breșug ocupă noua funcție după ce, în septembrie 2025, a fost eliberată din postul de secretar de stat de la Ministerul Economiei.
Cinci secretari de stat se întorc în ministere după demisiile din aprilie
O parte dintre persoanele desemnate prin noile decizii ale premierului Luca Niculescu revin în structurile guvernamentale pe care le-au părăsit în primăvara acestui an.
Ioan Cristian Șologon, Gheorghița Daniela Barbu, Silviu Nicu Macovei, Pavel Casian Nițulescu și Laurențiu Viorel Gîdei se numără printre cei cinci secretari de stat care și-au depus demisiile în aprilie, în contextul retragerii PSD de la guvernare.
Prin semnarea noilor decizii, aceștia revin în ministerele în care au ocupat anterior funcții de conducere.
Constantin Saragea, numit secretar general la Ministerul Energiei
Pe lângă numirile secretarilor de stat, Ministerul Energiei are și un nou secretar general. Constantin Saragea a fost desemnat în această funcție, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial, potrivit unui anunț transmis de instituție pe pagina oficială de Facebook.
Constantin Saragea are aproximativ 25 de ani de experiență în administrația publică, activitatea sa fiind legată de gestionarea fondurilor europene, investiții, achiziții publice, managementul proiectelor și domeniile controlului și antifraudei.
De-a lungul carierei, acesta a ocupat funcții importante în administrația publică. A condus o Autoritate de Management responsabilă de gestionarea fondurilor europene în România și a fost membru al Directoratului Transelectrica.
De asemenea, a ocupat funcția de secretar general al Ministerului Energiei în perioada 2023-2025, precum și pe cea de secretar general al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în intervalul 2022-2023.
Constantin Saragea este absolvent al Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica din București. A urmat un program de masterat în Automatică avansată la aceeași instituție și cursuri postuniversitare de Managementul Instituțiilor Publice la Academia de Studii Economice din București.
Potrivit Ministerului Energiei, acesta a coordonat echipe și a contribuit la atragerea și utilizarea fondurilor europene, inclusiv prin programele PHARE, ISPA, Facilitatea de Tranziție, fondurile structurale, PNRR și Fondul pentru Modernizare.
Ministerul Energiei i-a transmis noului secretar general urări de succes în exercitarea mandatului.
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