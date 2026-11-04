Noi secretari de stat în șapte ministere. Deciziile au fost semnate de premierul Luca Niculescu

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 nov. 2026, 21:15

Premierul Luca Niculescu a semnat noi numiri în Guvern. Deciziile vizează posturi de secretar de stat la ministerele Transporturilor, Muncii, MAI, Dezvoltării, Energiei, Economiei și MIPE.

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