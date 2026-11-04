Reacția ministrului Rogobete, după ce medicamente opioide ar fi fost furate din Spitalul Botoșani

Ancheta privind presupusa sustragere de medicamente cu regim special de la Spitalul Mavromati din Botoșani vizează și posibile nereguli salariale. Alexandru Rogobete a confirmat că a primit informații despre investigație.
Suspiciunile privind medicamentele furate de la Spitalul Mavromati din Botoșani au ajuns și în atenția ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta a confirmat că a primit informații despre investigația care vizează presupuse sustrageri de medicamente cu regim special, în special opioide, dar și posibile nereguli în plata unor drepturi salariale.
Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, după ce ministrul a fost întrebat dacă știe despre perchezițiile desfășurate la Spitalul Județean de Urgență „Ioan Mavromati” și dacă Inspecția Sanitară a ajuns la unitatea medicală.
Alexandru Rogobete a precizat că este la curent cu situația, însă a explicat că organismul de control al ministerului nu poate interveni în această anchetă.
Opioidele, printre medicamentele vizate de investigație
Investigația vizează perioada 2024-2026 și urmărește să stabilească dacă persoane din rândul personalului medical au luat medicamente aflate sub un regim strict de control, fără să aibă dreptul să facă acest lucru.
Printre substanțele care ar fi fost sustrase se numără opioidele, medicamente utilizate în principal pentru calmarea durerilor severe. Acestea sunt supuse unor reguli stricte privind păstrarea, evidența și administrarea, tocmai din cauza riscurilor asociate utilizării lor.
Pe lângă dispariția medicamentelor, anchetatorii verifică și suspiciuni referitoare la plata unor drepturi salariale pentru activități care, în realitate, nu ar fi fost prestate.
Spitalul Mavromati, în centrul unui alt dosar de amploare
Nu este prima dată când Spitalul Județean de Urgență „Ioan Mavromati” din Botoșani se află în atenția anchetatorilor. Începând din 2023, unitatea medicală a fost vizată de o amplă investigație DNA privind presupusa fraudare a concursurilor de angajare și promovare desfășurate în perioada 2018-2023.
În decembrie 2023, procurorii anticorupție au făcut peste 90 de percheziții în județele Botoșani și Iași, inclusiv la sediul spitalului. În urma acțiunilor, 11 persoane au fost reținute, printre acestea aflându-se și fostul manager al unității medicale.
Ancheta a continuat în martie 2024, când DNA a dispus reținerea Monicăi Adăscăliței, managerul de la acel moment al spitalului. Aceasta era suspectată de luare de mită și trafic de influență.
Procurorii au cercetat presupuse fapte de corupție privind angajarea și transferul unor persoane în cadrul unității medicale, în legătură cu organizarea concursurilor și ocuparea posturilor.
Două asistente, condamnate în 2026 într-un dosar privind angajările
Consecințele dosarului privind presupusele nereguli de la Spitalul Mavromati s-au făcut simțite și în 2026. În luna iulie, două asistente medicale din cadrul unității au fost condamnate la câte doi ani și două luni de închisoare cu suspendare.
Cele două și-au recunoscut vinovăția într-o cauză care a vizat darea de mită și cumpărarea de influență pentru promovarea unor concursuri de angajare organizate la spital.