Reacția ministrului Rogobete, după ce medicamente opioide ar fi fost furate din Spitalul Botoșani

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 4 nov. 2026, 17:10

Ancheta privind presupusa sustragere de medicamente cu regim special de la Spitalul Mavromati din Botoșani vizează și posibile nereguli salariale. Alexandru Rogobete a confirmat că a primit informații despre investigație.

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